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الحكومة البرازيلية: مقتل مدنيين فلسطينيين أنثاء انتظار المساعدات جريمة

كتب:

شريف سليمان
03:48 م | الجمعة 01 مارس 2024
تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة

تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة

أعلنت الحكومة البرازيلية، أن مقتل مدنيين فلسطينيين في أثناء انتظار مساعدات إنسانية غرب مدينة غزة جريمة، مشددةً على أنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وصرحت بأنّ حكومة نتنياهو تظهر من خلال أفعالها وتصريحاتها أن العمل العسكري في غزة ليس له حدود أخلاقية أو قانونية، مشيرةً إلى أنّ الإنسانية خذلت المدنيين في غزة وحان الوقت لتجنب مجازر جديدة. 

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