سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1-3-2024 بالبنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1-3-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وتستعرض لكم «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدرهم الإماراتي، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو حوالي 8.42 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مسجلا نحو 8.38 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.