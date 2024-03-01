انخفاض حاد في أسعار الأعلاف بالأسواق.. تراجع 500 جنيه للطن

شهدت أسعار الأعلاف والخامات الخاصة بطعام الدواجن، انخفاضًا في الأسواق، إذ تراجعت خلال الفترة الحالية، ليتراوح سعر الطن منها ما بين 24 ألفًا و 25 ألف جنيه، لتسجل تراجعًا بنحو 500 جنيه.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعار طن أعلاف الدواجن تتراوح ما بين 24 ألفًا و25 ألف جنيه، مشددًا على توافر المنتج في الأسواق، مع عدم وجود نواقص في أيًا من احتياجات المربين.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأعلاف قد يختلف في المصانع، على حسب الجودة ونسبة البروتين.

سعر طن الأعلاف اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية كالتالي:

- علف الدواجن البياض تراوح بين 20 ألفًا و400 جنيه و22 ألفًا و600 جنيه للطن.

- علف المواشي تراوح بين 14 ألفًا و800 جنيه و17 ألفًا و600 جنيه للطن.

- علف البط 25 ألفًا و300 جنيه للطن.

- أعلاف الأرانب والغنم تراوحت بين 17 ألفًا و500 جنيه و18 ألف جنيه للطن.

- أعلاف الحمام 24 ألفًا و500 جنيه للطن.

- أعلاف السمان 29 ألف جنيه للطن.

- أعلاف الرومي 31 ألف جنيه للطن.

- أعلاف السمك 32 ألف جنيه للطن.

- علف الإبل والخيل 18 ألف جنيه للطن.

- علف النعام 33 ألف جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المستورة

- الذرة الصفراء البرازيلية والأرجنتينية 13 ألف جنيه للطن.

- الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 11 ألفًا و500 جنيه للطن.

- الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية 13 ألفًا و600 جنيه للطن.

- الذرة التركية 11 ألفًا و600 جنيه للطن.

سعر طن الفول الصويا اليوم

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ أسعار طن فول الصويا بروتين 44% سجلت 29 ألفًا و500 جنيه للطن للأنواع المحلية، و30 ألفًا و500 جنيه للطن لأنواع البروتين التي تصل لـ46%، فيما سجلت 30 ألفًا و500 جنيه للطن للأنواع المستوردة، بانخفاض قدره 500 جنيه للطن، وسجل سعر طن كسب العباد 20 ألف جنيه للطن، والجلوتوفيد 12 ألفًا و500 جنيه للطن، والردة 12 ألفًا و500 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60%، 50 ألفًا و500 جنيه للطن.