ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوفان؟.. يقاوم أمراضا خطيرة

الشوفان هو أحد الحبوب الكاملة التي يمكن أن تكون وجبة غذاء مثالية وسريعة التحضير، فالشوفان غني بالألياف الغذائية والمعادن التي تساعدك في الوقاية من الأمراض، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وعند وجود دقيق الشوفان في نظامك الغذائي يوفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية.

توفر هذه الحبوب أيضًا عددًا من الفوائد الصحية المحتملة، هذا ما قالته الدكتورة إيمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، بما في ذلك خفض نسبة الكوليسترول وتحسين حساسية الأنسولين، فهو مصدر جيد جدًا للألياف، وخاصة البيتا جلوكان، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والمصدر الغذائي الوحيد للأفينانثراميدات، وهي مجموعة فريدة من مضادات الأكسدة التي يعتقد أنها تحمي من أمراض القلب.

فوائد الشوفان العديدة

نظرًا لفوائده العديدة، فهو يعمل على خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، فقد اكتسب الشوفان مؤخرا اهتمامًا كبيرًا كغذاء صحي فى صالات الچيم بشكل شائع ويمكن استهلاكه على شكل دقيق الشوفان (العصيدة) أو استخدامه في المخبوزات والخبز والموسلي والجرانولا.

كما أن الشوفان غني بكمية أكبر من البروتين والدهون مقارنة بمعظم الحبوب الأخرى، وهو مصدر جيد للبيتا جلوكان، وهي ألياف فريدة قابلة للذوبان مرتبطة بفوائد صحية متعددة، ويوفر الشوفان كميات عالية من العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل المنجنيز والفوسفور والنحاس وفيتامينات ب والحديد والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك، الكربوهيدرات الموجودة في الشوفان هي في الغالب النشويات والألياف.

الشوفان يساعد على خسارة الوزن

عميدة معهد البحوث الطبية قالت، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن الشوفان يساعد على خسارة الوزن، وذلك عند تناوله بانتظام في وجبة الإفطار الصباحية، وتناوله يساعد على الشعور بالامتلاء، نتيجة وجود الألياف الغذائية به وأشهرها هو «بيتا جلوكان» والذي يساعد على الإحساس بالامتلاء، الأمر الذي يجعلك لا تتناول الكمية الوفيرة من الطعام وذاك يساعد على فقدان الوزن.

الشوفان مفيد للقلب والأوعية الدموية

يحتوي طعام الشوفان على مجموعة كبيرة ومختلفة من أحماض أوميجا 3 الدسمة والأحماض اللينولية الدهون الجيدة، وهي مركبات تساعد على حظر ومحاربة الكوليسترول السيئ وتساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الشوفان مضاد للورم الخبيث

يُعتبر الشوفان أحد المغذيات التي تحتوي على مواد كيميائية نباتية لها القدرة على تخفيض احتمال الإصابة ببعض أشكال السرطان مثل مرض سرطان الثدي وسرطان القولون بمعدل يصل إلى 10%، وذلك عند تناول الشوفان كل يوم.

حقائق غذائية

توضح إيمان كامل الحقائق الغذائية لكوب واحد (81 جرامًا) من الشوفان الخام هي السعرات الحرارية: 307

الماء: 8.7

جرام البروتين: 10.7

جرام الكربوهيدرات: 54.8

جرام السكر: 0.8

جرام الألياف: 8.1

جرام الدهون: 5.3 جرام