بيومي فؤاد يكشف عن أقرب «إفيه» لقلبه في مسلسل الكبير أوي

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن أكثر المشاهد المقربة لقلبه في المسلسل، وهو مشهد «يا كبير أمك حامل»، الذي جرى عرضه في مسلسل الكبير أوي، ولم يستطع تكراره ثانية، لأنها كان ارتجالي للغاية.

أقرب المشاهد لـ بيومي فؤاد في مسلسل الكبير أوي

وأوضح بيومي فؤاد في حديثه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة dmc، «أن ذلك المشهد كان من ضمن البرومو المذاع على القناة، قبل شهر رمضان بأسبوع، حيث استعانت القناة بهذا المشهد، لقفل البرومو به، وهذه من الأشياء التي أسعدتني كثيرا».

مسلسل الكبير أوي 8 في رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الـ8 الذي يجري طرحه في شهر رمضان في إطار كوميدي، بطولة الفنان أحمد مكي ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ورحمة، ومن إخراج أحمد الجندي.