تمويل مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية» بالمنيا بـ 2.7 مليون دولار كندي  

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وشو دونيو مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» زيارة تفقدية لقرية الشيخ مسعود بمحافظة المنيا، للوقوف على إنجازات مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات وأسرهن في محافظة المنيا، والذي تم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و«الفاو» والحكومة الكندية بمشاركة وزارة الزراعة.

وشهدت الزيارة حضور ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا وقيادات العمل بالوزارة، ومورينيو مارتينا، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، وعبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمنظمة، وهوا يانغ، نائب مدير ديوان الفاو وخالد الطويل، منسق أول مكتب المدير العام وشن هونغ، مساعد المدير العام.

2.7 مليون دولار كندي

والمشروع تم تمويله بقيمة 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتتولى تنفيذه 11 جمعية أهلية لتحسين سبل العيش والتغذية بمحافظة المنيا لعدد 3000 سيدة ريفية في 10 قرى، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهن ومجتمعاتهن، ويتم العمل به حاليا بالجهود المحلية بعد انتهاء المشروع.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بما شاهدته من إنجازات بالمشروع بالتعاون مع منظمة الفاو، حيث هذا المشروع الرائد الذى يوفر فرص عمل للسيدات الريفيات مستخدما السبل الحديثة في مجال الزراعة، ومعززا لقدرات ومهارات القائمين على الإنتاج من خلال تصميم العديد من الأدلة التدريبية، كما قام المشروع من خلال المطابخ التعليمية برفع وعيهن بأفضل طرق ترشيد الغذاء ومكونات الغذاء الصحي.

وأضافت القباج، أن مصر تواجه ظروفا اقتصادية متأثرة بالأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما ينعكس بآثاره على القطاع الزراعي، خاصة مع التغييرات المناخية وانحسار الأراضي الزراعية، وتبذل الدولة في ذلك جهودا عديدة، من خلال ما يقوم المشروع بمواجهته، من خلال التمكين الاقتصادي للسيدات المستفيدات.