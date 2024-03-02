لو اشتريت شقة بالتقسيط.. ماذا تفعل إذا رفض مالكها استكمال البيع؟

يلجأ الكثير من المواطنين لشراء شقق بالتقسيط سواء كانت هذه الشقق كاملة التشطيب أو تحت التشطيب في كمباوند او عمارة سكنية، وقد يحدث اختلاف بين البائع والمشتري ويرغب البائع في فسخ عقد البيع لأي سبب من الأسباب، ما يضع المشتري في مأزق يصعب الخروج منه.

كتابة عقد ابتدائي

قال بسام أبو رحمة المحامي، إنه بداية يجب أن يكون الاتفاق مكتوبا في شكل عقد ابتدائي، ولا يكفي إيصال الأمانة بالمبلغ المدفوع لإثبات البيع لأن الإيصال لا يثبت إلا المبلغ المدفوع يمثل دَينا مدنيا، وليس دليلا على بيع أو شراء عقار معين.

إنذار علي يد محضر

وأضاف أبورحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة رغبة البائع التنصل من عقد البيع وفسخه، يجب على المشتري إرسال إنذار على يد محضر يبدي فيه رغبته في استكمال التعاقد وشراء الشقة واستكمال الاقساط، وإلا سوف يلجأ للقضاء، ويجب ان يتضمن الإنذار تفاصيل العقد وعنوان البائع الصحيح.

دعوى صحة ونفاذ

واستكمل الخبير القانوني، أنه في حالة رفض البائع استكمال العقد يرفع المشتري دعوى صحة ونفاذ لاستكمال إجراءات البيع وأيضا لنقل ملكية العقار إلى المشتري.