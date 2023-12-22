مواعيد تسليم 130 عمارة سكنية في مشروع «جنة 1» بالمنصورة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، البدء في تسليم 130 عمارة سكنية بمشروع «جنة 1» بالمنطقة الأولى في المرحلة الأولى بالمدينة، والتي جرى حجزها إلكترونيا.

تسليم 130 وحدة سكنية في مشروع «جنة 1»

وبحسب الصفحة الرسمية لجهاز مدينة المنصورة الجديدة، كشف الجهاز بأنه سيجري تسليم 130 وحدة سكنية من مشروع جنة 1 بالمنطقة الأولى في المرحلة الأولى، وذلك من يوم 1 شهر يناير وحتى 24 شهر أبريل 2024، والوحدات المحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني ستكون بتاريخ يوم 15 شهر يناير المقبل 2024.

جدول ومواعيد تسليم وحدات السكنية بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» جدول ومواعيد تسليم الوحدات السكنية بحسب الصفحة الرسمية لجهاز مدينة المنصورة الجديدة كالآتي:

- وحدات العمارتين 9 و10 الاثنين 1 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 11 و12 الثلاثاء 2 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 13 و14 الأربعاء 3 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 15 و16 الخميس 4 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 17 و18 الاثنين 8 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 19 و20 الثلاثاء 9 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 21 و22 الأربعاء 10 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 23 و24 الأحد 14 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 25 و26 الاثنين 15 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 27 و28 الثلاثاء 16 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 29 و30 الأربعاء 17 يناير 2024.

- تخصيص يوم الخميس 18 يناير 2024، لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارتين 31 و32 الأحد 21 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 33 و34 الاثنين 22 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 35 و36 الثلاثاء 23 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 37 و38 الأربعاء 24 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 39 و40 الأحد 28 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 41 و42 الاثنين 29 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 43 و44 الثلاثاء 30 يناير 2024.

- وحدات العمارتين 45 و46 الأربعاء 31 يناير 2024.

- تخصيص يوم الخميس 1 فبراير 2024 لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز مدينة منصورة الجديدة، عبر الصفحة الرسمية، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 47 و48 الأحد 4 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 49 و50 الاثنين 5 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 51 و52 الثلاثاء 6 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 53 و63 الأربعاء 7 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 64 و65 الخميس 8 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 66 و67 الأحد 11 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 68 و70 الاثنين 12 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 71 و78 الثلاثاء 13 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 79 و80 الأربعاء 14 فبراير 2024.

- تخصيص الخميس 15 فبراير 2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- وحدات العمارتين 81 و82 الأحد 18 فبر اير 2024.

- وحدات العمارتين 83 و84 الاثنين 19 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 85 و86 الثلاثاء 20 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 87 و88 الأربعاء 21 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 89 و90 الخميس 22 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 91 و92 الأحد 25 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 93 و94 الاثنين 26 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 95 و96 الثلاثاء 27 فبراير 2024.

- وحدات العمارتين 97 و98 الأربعاء 28 فبراير 2024.

- تخصيص الخميس 29 فبراير 2024 لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارتين 99 و100 الأحد 3 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 101 و102 الاثنين 4 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 103 و104 الثلاثاء 5 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 105 و106 الأربعاء 6 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 107 و108 الخميس 7 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 109 و110 الأحد 10 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 111 و112 الثلاثاء 12 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 113 و114 الأربعاء 13 مارس 2024.

- تخصيص الخميس 14 مارس 2024 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- تسليم وحدات العمارتين 115 و116 الأحد 17 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 117 و118 الاثنين 18 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 119 و120 الثلاثاء 19 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 121 و122 الأربعاء 20 مارس 2024.

- تخصيص يوم الخميس 21 مارس 2024 لمن تخلف عن الاستلام.

- وحدات العمارتين 123 و124 الأحد 24 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 125 و126 الاثنين 25 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 127 و128 الثلاثاء 26 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 129 و130 الأربعاء 27 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 131 و132 الخميس 28 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 133 و134 الأحد 31 مارس 2024.

- وحدات العمارتين 135 و136 الاثنين 1 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 137 و138 الثلاثاء 2 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 139 و140 الأربعاء 3 أبريل 2024.

- تخصيص يوم الخميس 4 أبريل 2024 لمن تخلف عن في المواعيد السابقة.

- تسليم وحدات العمارتين 141 و142 يوم الأحد 14 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 143 و144 الاثنين 15 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 145 و146 الثلاثاء 16 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 147 و148 الأربعاء 17 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 149 و150 الخميس 18 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 151 و152 الأحد 21 أبريل 2024.

- وحدات العمارتين 153 و154 الاثنين 22 أبريل 2024.

- تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 أبريل 2024 لمن تخلف عن الاستلام.