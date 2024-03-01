ساندت زوجها حلمي بكر قبل رحيله.. من هي سماح القرشي؟

حالة من الحزن اجتاحت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن نبأ وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، مساء اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية التي ستلزمت نقله للعناية المركزة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية، والذي غادر اليها منذ أسابيع قليلة برفقة زوجته سماح القرشي، وفي السطور التالية نكشف أبرز المعلومات عن زوجته سماح القرشي.

- سماح القرشي هي زوجة الموسيقار حلمي بكر ويكبرها بـ45 عامًا.

- أنجبت منه ابنتهما ريهام وبعدها انفصلا عن بعضهما عام 2016.

انفصال حلمي بكر وسماح القرشي وعودتهما مرة أخرى

- بعد الانفصال نشب بينهما عدة مشكلات وصلت لتحرير محاضر رسمية.

- عاد الثنائي إلي بعضهما عام 2023 بعقد قران جديد من أجل ابنتهما الوحيدة.

- تصدرت سماح القرشي المشهد فى الفترة الماضية حيث تتولي رعاية الموسيقار حلمي بكر بعد تدهور حالته الصحية.

سماح القرشي تساند حلمي بكر

- أوضحت سماح القرشي أن الموسيقار حلمي بكر يعاني من مياه على الرئة وزيادة فى كهرباء القلب وتدهور فى وظائف الكلي، تعاملت مع حالته حتى لا يلجأ للغسيل الكلوي.

- دخلت سماح القرشي فى مواجهات حادة الأيام الماضية أولها مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

- وكانت المواجهة الثانية مع هشام نجل حلمي بكر الذي اتهمها باختطافه ونقله إلى الشرقية وإبعاده عن أهله، ولكنها ردت عليه بأنه لم يسأل عن والده وتطالبهم بالتواجد معه وحوله فى أيامه الأخيرة.

- وكان الموسيقار حلمي بكر نُقل إلي العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وعودته لنقطة الصفر، بعد أن شهدت حالته تحسنًا الفترة الماضية بحسب تصريحاتها السابقة لـ«الوطن».