هل الموناليزا شخصية حقيقية؟.. سر كشفه مؤرخ إيطالي

على مرالعصور، جذبت لوحة الموناليزا الشهيرة أنظار الملايين بنظرتها الساحرة الغامضة، وتداول الكثيرين صورتها حول العديد من دول العالم، متسائلين هل الموناليزا شخصية حقيقية أم مجرد لوحة إبداعية للفنان الشهير ليوناردو دا فينشي؟

من هي الموناليزا؟

أفاد جورجيو فاساري، مؤرخ الفن الإيطالي، أن ليوناردو دافينشي بدأ رسم لوحة الموناليزا عام 1503 عندما كان يعيش في فلورنسا بعدما طلب منه تاجر حرير ثري يُدعى فرانشيسكو ديل جيوكوندو، رسم زوجته ليزا جوكوندو حتى يفاجئ زوجته ويقوم بتعليقها على حائطِ بيتهما الجديد، وفقًا لما ذكره موقع Britannica، كما أوضح فاساري أن كلمة مونا هي اختصار للكلمة الإيطالية (Ma donna) والتي تعني سيدتي، أي أن موناليزا تعني سيدتي ليزا.

انتهى دافنشي من رسم اللوحة عام 1519، أي أن عمرها يصل إلى 505 أعوام، ويقال في العديد من المقالات التاريخية إن دافنشي توفي في فرنسا قبل أن يُسلم اللوحة إلى فرانشيسكو جوكوندو، تم الاحتفاظ بها في قصر فونتينبلو حتى نقلها الملك لويس الرابع عشر إلى قصر فرساي، وفي عام 1797 بعد الثورة الفرنسية نقلت إلى متحف اللوفر في باريس.

سرقة لوحة الموناليزا

سُرقت لوحة الموناليزا من متحف اللوفر عام 1911، وبعد عامين عُثر عليها في إيطاليا بعد أن أبلغ تاجر فنون في فلورنسا السلطات المحلية أن رجلا تواصل معه بشأن بيع الموناليزا.

يشار إلى أن لوحة الموناليزا رُسمت على لوحة خشبية باستخدام طبقات من الألوان الزيتية في أوقات مختلفة، وقد اشتهرت بين الفنانين بسبب تقنياتها المبتكرة، التي برزت في المزج التدريجي للالوان والبراعة في توزيع الضوء والظل.