رجل يهاجم لوحة الموناليزا بـ«الكريمة».. تنكر في زي امرأة «فيديو»

حاول رجل يبلغ من العمر 36 عامًا متنكرًا بزي امرأة مسنة على كرسي متحرك تشويه لوحة الموناليزا، أمس الأول، في احتجاج على ما يبدو يتعلق بالمناخ في متحف اللوفر في باريس، وقد أحيل منذ ذلك الحين إلى وحدة الطب النفسي التابعة للشرطة.

مقطع فيديو يوثق محاولة تشوية لوحة الموناليزا

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجل يحث الفنانين على «التفكير في الأرض» بعد محاولته كسر الزجاج الواقي حول تحفة ليوناردو دافنشي لوحة الموناليزا والتي لم تتضرر.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قال مكتب المدعي العام في باريس، أمس، إنّه يفتح تحقيقًا في الأضرار التي لحقت بلوحة الموناليزا بعد نقل الرجل إلى المستشفى.

مهاجم لوحة الموناليزا: فعلت ذلك لأن هناك من يدمر الأرض

وأظهر أحد مقاطع الفيديو حراس الأمن وهم يرافقون الرجل وهو يصرخ بالفرنسية: «فكر في الأرض.. هناك أناس يدمرون الأرض.. فكر في الأمر.. يقول لك الفنانون فكر في الأرض.. هذا هو السبب في أنني فعلت هذا»، قاصدًا تشويه لوحة الموناليزا.

وأظهرت مقاطع أخرى الموظفون ينظفون لوحة الموناليزا، مما بدا أنها كعكة بيضاء أو كريم من الزجاج الواقي من الرصاص حول اللوحة التي تعود إلى القرن السادس عشر.

ولم يرد متحف اللوفر على الفور على طلب للتعليق حول تشويه لوحة الموناليزا.

تاريخ استهداف لوحة الموناليزا

وتم استهداف لوحة الموناليزا الموجودة في أحد أكثر المتاحف شهرة في العالم ، من قبل، حيث إنه في عام 1911 سرق موظف في المتحف اللوحة.

كما أنه في عام 1956 وفي حادثين منفصلين أصيبت لوحة الموناليزا بصخرة وأيضًا بحمض، ما دفعهم إلى تغليف اللوحة بالزجاج لمنع المزيد من الضرر.

وبعد عقود وتحديدًا في عام 2009 هاجمتها امرأة بكوب خزفي، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس" الإخبارية، إلا أن لوحة الموناليزا لم تصب بأي ضرر.