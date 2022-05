رجل يهاجم لوحة الموناليزا بـ«الكريمة».. تنكر في زي امرأة «فيديو»

حاول رجل يبلغ من العمر 36 عامًا متنكرًا بزي امرأة مسنة على كرسي متحرك تشويه لوحة الموناليزا، أمس الأول، في احتجاج على ما يبدو يتعلق بالمناخ في متحف اللوفر في باريس، وقد أحيل منذ ذلك الحين إلى وحدة الطب النفسي التابعة للشرطة.

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجل يحث الفنانين على «التفكير في الأرض» بعد محاولته كسر الزجاج الواقي حول تحفة ليوناردو دافنشي لوحة الموناليزا والتي لم تتضرر.

Mona Lisa Painting Got Caked By a Man Disguised as woman saying, "Some people are destroying Earth, think about Earth "

