إغلاق متحف اللوفر وقصر فيرساي في باريس بعد هجوم بسكين بـ«أراس»

بعد هجوم نفّذه متشدد بسكين، أخلت السلطات الفرنسية متحف اللوفر وقصر فيرساي وأغلقتهما، ونفذ الهجوم في مدينة أراس شمال فرنسا، وأسفر عن مقتل مدرس للغة الفرنسية في إحدى مدارس الثانوية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

إغلاق متحف اللوفر في باريس

وأغلق متحف اللوفر بباريس، بسبب قيام الشاب الذي ولد في جمهورية إنجوشيا الروسية، التي تحظى بأغلبية مسلمة، وطعن المدرس الفرنسي دومينيك برنار حتى الموت، يوم الجمعة، وأصاب 3 أشخاص آخرين بجروح.

وفي تصريحاتها يوم السبت، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أنّهم لن يستسلموا للعنف وسيوجهونه ويحاربونه، وفى مساء أمس، أعلن مكتب رئيسة الوزراء أنه تمّ رفع مستوى حالة التأهب في فرنسا إلى مستوى الهجوم الطارئ، وهو أعلى مستوى في نظام الأمن الفرنسي، ويتيح هذا المستوى استخدام الموارد بشكل استثنائي لمواجهة الوضع الأمني، ونتيجة لتهديدات جديدة، أغلق متحف اللوفر وقصر فرساي.

إغلاق قصر فرساوي

ويُعتبر متحف اللوفر، الذي يقع في قلب العاصمة الفرنسية، أكبر متحف في العالم، وفي وقت ما بعد الظهر، أُعلن إغلاق المتحف بصورة استثنائية بناءً على «رسالة مكتوبة تشير إلى وجود خطر يهدد المتحف وزواره»، وفقًا لتصريح متحدث باسم وكالة الأنباء الفرنسية.

وقبل ساعات قليلة من ذلك، أُخلي قصر فرساي الواقع غرب العاصمة الفرنسية بناءً على تحذير من وجود قنبلة، والذي ورد في رسالة مجهولة المصدر تم استلامها من قبل موقع مفوضية الشرطة الفرنسية، وفقًا لمصادر أمنية.