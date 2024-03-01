سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 1-3-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية، وفقا لآخر تحديثات معلنة من قبل مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 100.56 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعرصرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مسجلًا نحو 100.32 جنيه للبيع، و99.34 جنيه للشراء.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 100.32 جنيه للبيع، و100.02 جنيه للشراء.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 100.57 جنيه للبيع، و99.85 جنيه للشراء.