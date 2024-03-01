تعديل مواعيد قطارات الإسكندرية في شهر رمضان 2024

أعلنت هيئة السكك الحديدية تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط السفر من وإلى الإسكندرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك بما يتماشى مع مواعيد الشهر الكريم ابتداءاً من يوم الاثنين 11 مارس مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تعديل مواعيد قطارات من وإلى الإسكندرية في خطوط القاهرة والأقصر في شهر رمضان 2024 بحسب الإعلان الرسمي.

تعديل مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

- تعديل ميعاد قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00مساءاً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءاً بدلاً من الساعة 6:50 مساءاً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

تعديل مواعيد قطارات الإسكندرية الديناميكية

كما يجرى تعديل مواعيد قطارات الإسكندرية أرقام «586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة ليكون من 2:20 مساءا

وقطار 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية 7:30 صباحا من الأقصر

بالإضافة إلى قطار 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة من 6:20 مساءا

عودة مواعيد القطارات بعد شهر رمضان

على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم.