«الإغاثة الطبية» بغزة: القطاع يعاني مجاعة حقيقية وشحا بالأدوية والغذاء

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن قطاع غزة يعاني شحا في الأدوية والأغذية، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات.

مئات الآلاف يعانون انعداما في الأمن الغذائي

وأشار «ياغي»، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك مئات الآلاف بالقطاع يعانون انعداما في الأمن الغذائي، وينتظرون المساعدات لأيام طويلة، موضحا أن قطاع غزة لا سيما الشمال يعاني مجاعة حقيقية.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها لمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أنه بالأمس وقع عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتعمد للتجمع الذي كان يبحث عن لقمة الحياة.

بعض الدول ما زالت تدعم الاحتلال بالأسلحة

وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أنه لا يوجد تبرير للعمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أنه احتلال فاشي همجي انتهك جميع القوانين وارتكب جميع المجازر بحق الفلسطينيين المدنيين، مؤكدا أن المجتمع الدولي لم يفرض عقوبات حقيقية على الاحتلال، إلا أن هناك بعض الدول ما زالت تدعم الاحتلال بالأسلحة وسياسيا أيضا.

ولفت الدكتور عائد ياغي، على أن المستشفيات التي بقيت تعمل في منطقة شمال القطاع ومدينة غزة، تعمل بشكل جزئي وبإمكانيات شبة معدومة، وعدم وجود طواقم طبية كافية ومدربة، وتعمل في ظل انعدام وشح الوقود.