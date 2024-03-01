تعديل مواعيد بعض قطارات طنطا خلال شهر رمضان 2024

أعلنت محطة سكك حديد طنطا، عن تعديل بعض مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024، وذلك في إطار خطة هيئة سكك حديد مصر لتقديم خدمات مميزة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

مواعيد قطارات رمضان 2024

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر، في بيان لها، أن تعديل مواعيد قطارات طنطا بين مختلف مدن ومراكز ومحافظات الوجه البحري خلال شهر رمضان 2024 يأتي في إطار توفير خدمة متميزة للمواطنين على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم.

وجاء في بيان هيئة سكك حديد أن مواعيد قطارات طنطا بين محافظات الوجه البحري تبدأ مع أول أيام شهر رمضان 2024 كالتالي:

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة» ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساء بدلا من الساعة 3:35 مساء، ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساء.

مواعيد قطارات طنطا المنصورة

وتضمن الجدول تحرك القطار رقم 63 من محطة سكك حديد طنطا الساعة 3.35 مساء، ويمر بعدد من المحطات في المواعيد التالية:

- تعديل مواعيد قطار 586/587 القادم من الإسكندرية إلى المنصورة وذلك كالتالي: