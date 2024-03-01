رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تعديل مواعيد بعض قطارات طنطا خلال شهر رمضان 2024

كتب:

رفيق محمد ناصف
03:19 م | الجمعة 01 مارس 2024
مواعيد قطارات طنطا شهر رمضان 2024

مواعيد قطارات طنطا شهر رمضان 2024

أعلنت محطة سكك حديد طنطا، عن تعديل بعض مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024، وذلك في إطار خطة هيئة سكك حديد مصر لتقديم خدمات مميزة للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

مواعيد قطارات رمضان 2024

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر، في بيان لها، أن تعديل مواعيد قطارات طنطا بين مختلف مدن ومراكز ومحافظات الوجه البحري خلال شهر رمضان 2024 يأتي في إطار توفير خدمة متميزة للمواطنين على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم.

وجاء في بيان هيئة سكك حديد أن مواعيد قطارات طنطا بين محافظات الوجه البحري تبدأ مع أول أيام شهر رمضان 2024 كالتالي:

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة» ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساء بدلا من الساعة 3:35 مساء، ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساء.

مواعيد قطارات طنطا المنصورة 

وتضمن الجدول تحرك القطار رقم 63 من محطة سكك حديد طنطا الساعة 3.35 مساء، ويمر بعدد من المحطات في المواعيد التالية:

- تعديل مواعيد قطار 586/587 القادم من الإسكندرية إلى المنصورة وذلك كالتالي:

اقرأ المزيد:

«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحري

تعديل مواعيد بعض قطارات الوجه البحري بداية من اليوم

تعديل مواعيد وامتداد عدد من قطارات الوجهين البحري والقبلي اليوم

تعديل مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» من أول أيام رمضان 2023

تعديل مواعيد قطارات أسوان القاهرة المكيفة بدءا من الأحد المقبل

تعديل مواعيد 6 قطارات على خط «طنطا - شربين» والعكس.. اعرف التفاصيل 

تعديل مواعيد 5 قطارات على خط «طنطا - الزقازيق» والعكس.. اعرف التفاصيل

تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الصعيد بالسكة الحديد.. غدا السبت

تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الصعيد بدءا من السبت المقبل
بقلم رفيق محمد ناصف