آخر موعد للتقديم لوظائف الشهر العقاري 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم لوظائف الشهر العقاري 2024، والتي تشتمل على مهندس تخصص كهرباء ومهندس حاسبات ومهندس الإلكترونيات والاتصالات ومهندس تخصص مساحة ومهندس تخصص مدني وباحث قانون، موضحًا أن التقديم يتم من خلال بوابة الوظائف الحكومية إلكترونيًا.

وظائف الشهر العقاري

وأوضح الجهاز، أن وظائف الشهر العقاري 2024 تشترط توافر مجموعة من المهارات في المتقدم، فبالنسبة لمهندس تخصص كهرباء على المتقدم القدرة على ملاحظة أداء الأعمال الهندسية وإنجازها على النحو المحدد لها واقتراح أفضل السبل لأدائها، ويقوم بإعداد التقارير الهندسية ومراجعتها وعرضها على الرئيس المباشر، ويقوم بتركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة والمركبات والآلات المختلفة.

وضمن المهام الأساسية أيضًا، يقوم بتشغيل وإصلاح وصيانة الأجهزة السلكية واللاسلكية ووسائل الاتصالات المختلفة، وإجراء البحوث والتجارب الهندسية المتصلة بواجبات وظيفته، وفحص التوريدات على العينات، فضلًا عن ما يسند إليه من أعمال أخرى تدخل في المجالات الهندسية تتعلق بواجبات نفس الوظيفة.

وضمن وظائف الشهر العقاري 2024، وظيفة مهندس حاسبات والتي تشترط المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، والقدرة على إنجاز العمل المسند إليه في الوقت المناسب وفق معايير الجودة والتواصل مع الرؤساء والزملاء لسرعة الإنجاز بالشكل الأمثل، فضلا عن القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

آخر موعد للتقديم لوظائف الشهر العقاري 2024

وسيكون يوم 2024/03/16 هو آخر موعد للتقديم لوظائف الشهر العقاري 2024، حسب ما أكده الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية، التي يتم من خلالها التقديم، مشدداً على الراغبين في التقديم استيفاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة، والتي تتمثل في الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول سارية والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، فضلاً عن الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.