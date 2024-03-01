حياة كريمة تطلق مشروع «سكر البيوت» لتدريب 22 سيدة على صناعة الحلويات

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مشروع «سكر البيوت» لتشجيع السيدات المعيلات على فتح أبواب رزق جديدة لهم ولأسرهم.

تمكين السيدات اقتصاديا

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن المشروع يستهدف تمكين السيدات المعيلات اقتصاديا، وذلك عن طريق تدريب 22 سيدة على صناعة الحلويات.

أهداف مشروع سكر البيوت

وأوضحت المؤسسة أن المرحلة الأولى من المشروع اختصن بتدريب السيدات على تصنيع حلويات وكحك العيد بالتعاون مع العلامة التجارية «تارتي بارتي».

أساسيات التسويق الالكتروني

ولفتت حياة كريمة إلى أن التدريب اهتم ايضا بتعريف سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والغش التجاري والتعريف بأساسيات التسويق الإلكتروني.