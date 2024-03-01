ضبط سيارة محملة بـ3 طن سلع تموينية قبل بيعها بطريقة غير قانونية بالإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين في الإسماعيلية برئاسة المقدم عادل الجزار بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من السلع قبل بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن السيارة كانت محملة بـ 3 طن من السلع التموينية المدعمة، قبل تهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تحرير 20 مخالفة لمخابز مخالفة في الإسماعيلية

وأسفرت الحملات الرقابية علي المخابز في محافظة الإسماعيلية عن تحرير 20 مخالفة أخرى للمخابز البلدية المدعمة، في حملة فجرية قامت بها إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين أبوصوير ومباحث التموين؛ بهدف ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، والتأكد من إنتاج المخابز البلدية لخبز مطابق للمواصفات وبالأوزان القانونية.

وحررت مباحث التموين، 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد لعدم وجود سجل بالمخبز.