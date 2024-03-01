الخريطة الكاملة لبرامج «نجوم إف إم» في رمضان 2024

أعلنت إذاعة «نجوم إف إم» عن الخريطة البرامجية للبرامج المقدمة لمستمعيها خلال شهر رمضان المقبل، إذ جرى الحرص على التنوع في البرامج المقدمة ما بين البرامج الدينية والترفيهية وأيضاً البرامج التي سيتم بثها على الهواء مباشرة بشكل يومي، بجانب المسلسلات الإذاعية.

برنامج «قبل ما تفطر بكتير»

بداية البرامج ستكون مع «قبل ما تفطر بكتير»، تقديم يوسف التهامي وڤانا إمام وسارة النجار ولينة الطهطاوي وندى فليفل، وسيتناول البرنامج الأخبار اليومية وأخبار الطرق، وأسعار العملات وفقرات أخرى متنوعة هدفها نشر البهجة والطاقة الإيجابية، وذلك من الأحد إلى الخميس من 9 – 11 صباحا، وتقدم ملك شديد برنامج «غير ما أنت فاكر»، وهو برنامج يهدف إلى تصحيح معلومات مغلوطة يصدقها الجمهور، ويذاع يومياً في الساعة الـ 1:35 إلى 1:40 مساء، وتقدم يارا الجندى برنامج «خفيف خفيف» للموسم الثاني على التوالي، ويذاع يومياً في الساعة 1:45 – 1:50 مساء.

«على نار هادية» هو برنامج للشيف نجلاء الشرشابي، تقدم من خلاله وصفات طبخ للأكلات المصرية بكل الأنواع، وذلك يومياً فى الساعة 1:50 – 1:55 مساء، بينما تقدم دكتورة جلسن صالح أستاذ ورئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى 57357 برنامج «روشتة غذائية»، وهو برنامج يهدف إلى تقديم معلومات قيمة عن التغذية العلاجية وكيف يؤثر نوع وطريقة، ويذاع البرنامج يومياً في الساعة 1:55 إلى 2:00 مساء.

ويستمر برنامج «كلام في الزحمة»، تقديم مروان قدري ويارا الجندي، من الأحد إلى الخميس فى الساعة الثانية ظهراً ولمدة ساعتين، وتقدم جيهان عبدالله برنامج «حفلة توزيع جوائز»، وهو برنامج حواري مع أشهر نجوم الفن، ويذاع يومياً في الساعة الرابعة عصراً.

برنامج «كلمتين من القلب»

برنامج «كلمتين من القلب» يقدمه تامر بشير، يقدم من خلاله بعض النصائح وتفاصيل بسيطة لو كانت متواجدة بين الناس ستكون حياتنا أفضل مثل «التراحم»، و«التسامح»، ويذاع البرنامج يومياً في الساعة 4:10 – 4:15 مساء.

وتقدم المذيعة آية عبدالعاطي برنامج «ستوديو 10»، ويذاع البرنامج الساعة 4:15 إلى 4:25 عصرا، ويقدم كريم خطاب برنامج «ما وراء الـ90 دقيقة»، ويذاع يوميًا من 4:25 إلى 4:35 عصرًا، ويذاع مسلسل «مذكرات سينجل» يومياً في الساعة 4:35 – 4:45 مساء، وهو مسلسل كوميدي من حلقات متصلة منفصلة، يقوم على فكرة البحث عن عروسة.

الإعلامية نجوى إبراهيم تقدم الموسم الثاني من برنامج «حصل خير»، وهو برنامج اجتماعي كوميدي واقعي، تقدم من خلاله نصائح للعديد من الشخصيات التي صادفتها على مدار السنوات، والذين تورطوا في مواقف محرجة بسبب تصرفاتهم الخاطئة، ويذاع البرنامج الساعة 4:45 إلى 4:50 مساء.

مسلسل «فبركة»، بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، نور قدر، إيمان السيد، علي صبحي، والإعلامية إنجي علي، تأليف نوران نصار وإخراج صفي الدين حسن، وإنتاج TMS للإنتاج الفني، ويذاع يومياً في الساعة 4:50 إلى 5:05 مساء.

وتقدم مريم أمين برنامج «خالص حبي»، وهو يتناول حياة المشاهير من خلال الجوابات الشخصية، مثل جواب اعتذار، وجواب رومانسي، وجواب عتاب، وجواب صداقة، جواب استقالة، جواب وصية، يقوم البرنامج في كل حلقة بالحديث عن جواب وقراءته وتفاصيل ظروفه والعلاقة بين المرسل والمرسل إليه، ويذاع يومياً في الساعة 5:05 إلى 5:10 مساء.

ويتواجد الكاتب أحمد مراد في الخريطة البرامجية من خلال برنامج «كف مريم»، يقدم في البرنامج مجموعة من المعلومات في شتى المجالات بطريقة مختصرة وشيقة، بحيث نستعرض في كل حلقة خمس معلومات عن شيء بعينه، في الفنون والأدب والرياضة والثقافة والمعلومات العامة أيضًا، ويذاع في الساعة 5:10 – 5:15 مساء، ويقدم يوسف الحسيني برنامج «نساء ملهمات»، من خلاله يقدم 30 شخصية من النساء الأهم في التاريخ الإسلامي، وتقديم نبذة بسيطة عن حياتهن وأهميتهن.

في الساعة 5:15 – 5:25 مساء، ويقدم الإعلامي إبراهيم عيسى برنامج «ماخدش حقه»، وهو محاولة لتسليط الضوء على النماذج المشرفة في شتى المجالات، والتي بذلت الكثير من الجهد لكنها لم تحظ بالجماهيرية التي تتناسب مع إنجازاتها أمثلة للحلقات: عبد الرحمن فوزي صاحب أول هدف إفريقي في كأس العالم، وعبد الرحمن فهمي بطل من أبطال ثورة 1919، ويذاع البرنامج فى الساعة 5:25 – 5:35 مساء.

«الرسائل الثلاثة» برنامج ديني يقدمه الشيخ رمضان عبد الرازق، يتناول في كل حلقة 3 رسائل مثل آية المنافق 3، أهل الجنة 3 ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وفي كل حلقة شرح للرسائل الثلاثة والمعني من وراء الرسائل وما دورنا تجاه تلك الرسائل، فى الساعة 5:35 – 5:45 مساء.

ويقدم دكتور سعد الدين هلالي برنامج «يا أيها الذين آمنوا»، ويتناول فيه أن معرفة الله ترشد للحق، والإيمان بالله يشبع القلب والفضل الأكبر في شرف نداء الإيمان، الصيام، والاستعانة بالصبر والصلاة والأمن والسلام والصدقة الصحيحة، ويذاع البرنامج يومياً من 5:45 إلى 5:55 مساء، وبرنامج «مكارم» يقدمه الشيخ رمضان عبد المعز، يتناول من خلاله مكارم الأخلاق، ونستنتجها من قصص الأنبياء والصالحين التي جاءت في القرآن مثل الصبر، إطعام الفقراء والمساكين والجمع بين التقوى وحسن الخلق والوفاء بالعهد، والنهي عن المشي بتكبرٍ بالإضافة إلى الأمر بالعدل في جميع الأحوال، ويذاع البرنامج يومياً من 5:55 – 6:00 مساء.

وتتواجد إنجى علي، في برنامجها «نجوم رمضان أقربلك»، من الأحد للأربعاء، من الساعة 10 – 12 بالليل، وبرنامج «كواليس» تقديم لينة الطهطاوي، وهو برنامج أسبوعي عن مسلسلات رمضان الناجحة مع عرض أخبار حصرية عن نجوم الأعمال وأخبار حصرية من داخل كواليس الأعمال، وذلك يوم الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويقدم إيهاب صالح.

«طالبة إيه»، وهو برنامج تفاعلي بنكهة اجتماعية ساخرة، يوجه إيهاب صالح من خلاله دعوة للمستمعين للتعرف على أحدث المستجدات في عالم التكنولوجيا وألعاب الفيديو والأجهزة الحديثة كما يقوم إيهاب بإشراك المستمعين في التحدث عن أحدث الترندات اللي تشعل مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام، ويذاع البرنامج من الأحد إلى الأربعاء من 12 – 2 بعد منتصف الليل.