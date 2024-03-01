افتتاح 5 مساجد فى قرى أبوقرقاص والمنيا استعدادا لشهر رمضان

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مديرية الأوقاف بالانتهاء من تجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على استمرار حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

افتتاح مسجدين بقري صفط الخمار

وفى سياق متصل، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح مسجدي الرحمن ومبارك بقرية القرايشة وعزبة محمد ربيع التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بحضور ممثلي وزارة أوقاف المنيا.

تجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة

كما أناب تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص لافتتاح 3 مساجد بمجلس قروي بنى عبيد منها مسجدا «البرادعة والوسطاني» بقرية بنى سعيد ومسجد العارفين بقرية عرب السلطان حسن، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن مساجد محافظة المنيا تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ويتوافد المئات علي المساجد لأداء صلاة التراويح، وتهتم مديرية الأوقاف بالمحافظة بأعمال النظافة والتطهير وفرش المساجد قبل حلول الشهر الكريم بفترة كافية.