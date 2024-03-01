وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يشهدان التشغيل التجريبي لسوق السيارات

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، التشغيل التجريبي، لسوق السيارات الذي أقامته المحافظة بمنطقة ببياض العرب، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

سوق السيارات المستعملة في بني سويف

وعقب الافتتاح، تجول المحافظ ووزير الأوقاف داخل السوق، البالغ مساحته 2 فدان بالقرب من نزلة محور عدلي منصور من الناحية الشرقية، ويستوعب أكثر من 200 سيارة، وذلك بعد دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية ضمن خطة المحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة، وفي إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

تشغيل تجريبي لسوق السيارات المستعملة

وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار يوم الجمعة لتنظيم السوق، باعتباره يوم عطلة رسمية يستطيع خلاله المواطن التحرك دون تأثير على عمله، باعتبار أن المستهدف الأول من المشروع هو المواطن، مشيرا إلى تكليفاته للمختصين بالتنسيق مع مشروع المواقف لتوفير وسيلة نقل من موقف محيي الدين لموقع السوق، والإعلان عن عقد ومكان السوق من خلال بوسترات دعائية في الأماكن الحيوية والجماهيرية، فضلاً عن الإعلان على صفحة المحافظة والمراكز التكنولوجية وغيرها.

غنيم: نبحث إمكانية زيادة مساحة السوق

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود خاصة في المراحل الأولية لتشغيل السوق، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة مع المرونة في تحديد موعد ومدة عقد السوق بشكل أسبوعي، لا سيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز نظرا لقربه من محور عدلي منصور شرقا وتقاطعه مع طرق إقليمية رئيسية، مثل الصحراوي الشرقي القديم والطريق الحر والمنطقة الصناعية، فضلا عن سهولة الوصول إلى مجمع المواقف الجاري إنشاؤه أسفل كوبري المحور في الناحية الغربية بمدينة بني سويف.