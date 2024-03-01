دبلوماسي سابق: هناك تفكير حالي للاتفاق على وقف إطلاق النار بغزة حتى انتهاء رمضان

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الفلسطينية هي علاقات ممتدة عبر العقود، موضحًا أن الشعبين المصري والفلسطيني شعبًا واحدًا، والتأثير المتبادل بين الشعبين على مستوى قطاع غزة بالتاريخ المعاصر والحديث كبير جدًا.

مصر مؤيدة للشعب الفلسطيني

وأوضح «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن ثوابت الموقف المصري منذ 48 تجاه القضية الفلسطينية واحدة واتخاذ الموقف الداعم دائمًا، مشددًا على أن مصر مؤيدة للشعب الفلسطيني في غزة خلال الحرب الحالية.

مصر مستمرة سياسيًا ودبلوماسيًا لدعم الفلسطينيين

وشدد على أن مصر مستمرة على الجانب السياسي والدبلوماسي لدعم الفلسطينيين من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، ونجحت في نوفمبر الماضي من خلال التواصل مع الإدارة الأمريكية وقطر للتوصل لهدنة مؤقتة، مؤكدًا أن المؤشرات تؤكد أن هناك احتمالا لحدوث اتفاق مؤقت قبل 11 مارس الجاري أي قبيل شهر رمضان.

ونوه بأن التفكير الحالي على وجود اتفاق مرحلي لوقف العمليات العسكرية لمدة 35 يومًا أو 40 يومًا لحين انتهاء شهر رمضان.