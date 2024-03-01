تحقق أولى توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد بشأن مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز

منافسة قوية شهدتها مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز، في الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إذ تحققت أولى توقعات خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، بتألق اللاعب علي معلول، الذي كان سببًا في إحراز حسين الشحات الهدف الأول للنادي الأهلي.

تحقق توقعات عبير فؤاد

وكانت خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، في حديثها لـ«الوطن»، توقعت قبل بدء المباراة تألق اللاعب علي معلول، وأيضًا حسين الشحات خلال اللقاء مع يانج أفريكانز، قائلة إن اللاعب علي معلول من مواليد1 يناير 1990 وهو برج «الجدي» إذ أنّ الشمس والقمر وعطارد في وضع داعم طوال المباراة، ويمنحه ذلك نشاطًا وطاقة، وقدرة على تنظيم جهوده ويتعاون جيدًا مع زملائه على أرض الملعب.

تألق اللاعب حسين الشحات

وقالت خبيرة الأبراج الفلكية، إن اللاعب حسين الشحات وهو برج الجوزاء لديه تنافر فلكي في منازل الصحة، مما يجعل طاقته أقل ويجعله عرضة للإصابة ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارًا على الاجتهاد.

ولم تكن المرة الأولى التي يتحقق فيها توقع خبيرة الأبراج للاعبي النادي الأهلي خلال مبارياتهم المختلفة، ولكن من قبل تحقق أيضا توقعها بتألق اللاعب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال اللقاء أمام شباب بلوزداد الجزائري، حين قالت: «مصطفى شوبير من مواليد 1 مارس، فهو برج الحوت، لديه تركيز أكبر في الشوط الأول، ويجب عليه الانتباه إلى ذلك الأمر وبذل كل طاقته لتجنب أي أخطاء من المتوقع أن تحدث، ومع بداية الشوط الثاني سيكون القمر في وضع معاكس له مما يؤثر على طاقته ويجعلها تقل على غير» وهو ما حدث بالفعل».