خريطة مشروعات الرصف بقرى «حياة كريمة» في القليوبية.. نسبة التنفيذ 100%

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الانتهاء من مشروعات الرصف بنسبة 100% في عدد من القرى التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أشار إلى أن المشروعات تُمثل بشائر الخير وجني لثمار المبادرة الرئاسية بمركز شبين القناطر، إذ انتهت أعمال الرصف الخاصة بقرى المركز بنسبة 100%.

مشروعات قطاع الرصف في حياة كريمة بالقليوبية

أوضح محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أن مشروعات قطاع الرصف بمركز ومدينة شبين القناطر أجريت تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى ضمن مبادرة «حياة كريمة».

أعمال الرصف في 32 قرية بـ«حياة كريمة»

وكشف عن الانتهاء من رصف 32 قرية بنسبة تنفيذ 100% ضمن مشروعات حياة كريمة كالتالي:

- قرية كفر شبين التابعة للوحدة المحلية بكفر شبين

- قرى الشوبك وكفر الشوبك التابعة للوحدة المحلية بالمريج

- قرى منية شبين وكفر الدير والحصافة التابعة للوحدة المحلية بكفر شبين

- قرى طحا نوب وكفر طحا والكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية بطحا نوب

- قرى نوي ونوب طحا والزهويين التابعة للوحدة المحلية بنوي

- قرى القشيش والغريري والحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش

- قرى الجعافرة والسلمانية وكوم السمن وعرب الشعارة التابعة للوحدة المحلية بالجعافرة

- قرية كفر سندوه التابعة للوحدة المحلية بالمريج

- قرية منشأة الكرام التابعة للوحدة المحلية بمنشأة الكرام

- قرى الأحراز وكفر سليمان الور وتل بني تميم التابعة للوحدة المحلية بالأحراز

- قرى طحوريا والقلزم وكفر سعد بحيري وكفر الشرفا قبلي والحسانية وكفر الشيخة سالمة وكفر الصهبي التابعة للوحدة المحلية بطحوريا

أشار المحافظ إلى أن هذه الأعمال ستخدم نحو 559136 نسمة ضمن مبادرة «حياة كريمة».