مشاهد من خدمات مؤسسة حياة كريمة في البحر الأحمر (فيديو)

خصص برنامج «الحياة اليوم» تقرير خاصًا يرصد فيه مشاهد من الخدمات التي تقدمها مبادرة «أنت الحياة» تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر.

ذكرت الدكتورة مروة فخري المدير التنيفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن رسالة حياة كريمة أصبحت حريصة على تواجدها لكل مصر ومصرية، ونحاول تطبيقها في كل محافظات مصر، فعملنا على استهداف قرية الزعفران وهي إحدى المناطق النائية بمحافظة البحر الأحمر.

خطة حياة كريمة

وأوضحت هند جلال مدير إدارة التوعية بؤسسة حياة كريمة خلال لقائها عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أننا أعدينا لخطة للتواجد في قرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى والثانية، وسيتم إضافة المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

بينما تابعت زينب سعيد منسق عام حياة كريمة بمحافظة البحر الأحمر، أن مبادرة «أنت الحياة» تحتوي على قوافل طبية وندوات توعوية وأنشطة مع الأطفال وتستهدف أكثر من فئات عمرية.