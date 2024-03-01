الكشف على 2227 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، قافلة طبية بقرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 2227 حالة وصرف العلاج مجانا.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة الطبية

تضمنت القافلة الطبية ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ103مواطنين.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

كما تضمنت القافلة بمركز إهناسيا ببني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، وصرف العلاج بالمجان.

استصدار 15 قرار علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء 197 تحليلا بمعمل الدم، و64 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وإجراء 14 حالة أشعة عادية، و7 حالات أشعة أسنان، واستصدار 15 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لـ76 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.