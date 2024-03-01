الصور الأولى من عقد قران نجل محمد فؤاد بحضور عدد من نجوم الفن

شارك الكاتب الصحفي أحمد النجار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «فيسبوك»، الصور الأولى من عقد قران عبدالرحمن نجل الفنان محمد فؤاد.

وعلق «النجار» على الصور، قائلا: الصور الأولى من احتفال النجم محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن بحضور عدد من نجوم الفن.

أحدث ظهور لمحمد فؤاد

وكان أحدث ظهور للفنان محمد فؤاد منذ أيام في ليالي سعودية مصرية التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية ولفت الأنظار إليه بعد ظهوره بصحبة مي عز الدين مما جعل الجمهور يستعيد معه ذكريات فيلم رحلة حب عام 2001، ودارت أحداثه حول مدرسين تخرجا في إحدى الملاجئ بالإسكندرية، ويتجهان إلى القاهرة للعمل بمدرسة ابتدائية، يلتقي على طريق الصدفة بفتاة ثرية، ويحقق نجاحًا ملحوظًا في مجال الغناء.