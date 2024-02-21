مي عز الدين تتحدث عن صورها مع محمد فؤاد: «أستاذي اللي قدمني للسينما»

تحدثت الفنانة مي عز الدين، عن اتنشار صورها مع الفنان محمد فؤاد، خلال حفل ليالي «سعودية مصرية»، التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.

مي عز الدين تعلق على حضورها حفل ليالي سعودية مصرية

قالت مي عز الدين خلال تصريحات تليفزيونية: «كانت ليلة حلوة أوي، كان واحشني زملائي، لأني مبحضرش حاجات كتيرة، كان فيه ناس كتيرة واحشاني، وكنت مبسوطة إني شوفتهم، وكانت ليلة منظمة جدا، وكان فيه روح حلوة».

وعن اتنشار صورها مع محمد فؤاد، قالت مي عز الدين: «دا أستاذي، نجمي اللي قدمني للسينما، وكنت فرحانة إني شوفته، بقالي سنين مشوفناش بعض، والصورة لما اتركبت على صور فيلم رحلة حب، كانوا حلوين أوي، عاملة نوستالجيا حلوة».

صور محمد فؤاد ومي عز الدين

كان الجمهور قارن بين صور محمد فؤاد ومي عز الدين في حفل ليالي سعودية مصرية، وبين صورهما في فيلم رحلة حب، العمل الذي قدم عام 2001، وكانت تدور أحداثه حول علي ورمزي مدرسان متخرجان من إحدى الملاجيء بالاسكندرية، يتجهان الى القاهرة للعمل بمدرسة ابتدائية، يلتقي علي بطريق الصدفة بفتاة ثرية، ويحقق على نجاحًا ملحوظًا في مجال الغناء وينتقل إلى شقة فاخرة على النيل، ويحاول ابن عم الفتاة الذي يطمع في ثروتها إفساد هذه العلاقة.