جدول امتحانات شهر فبراير للمرحلة الابتدائية في 6 محافظات
كتب:
آية حسنين
01:05 ص | السبت 02 مارس 2024
امتحانات شهر فبراير
أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات شهر فبراير المرحلة الابتدائية في 6 محافظات، غدا السبت 2 مارس وفي البعض الآخر الأحد 3 مارس.
جدول امتحانات شهر فبراير المرحلة الابتدائية في6 محافظات
وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ جدول امتحانات شهر فبراير للمرحلة الابتدائية كالآتي:
- يوم الأحد 3 مارس بمادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»
- يوم الاثنين 4 مارس بمادتي «العلوم، والمهارات المهنية»
- يوم الثلاثاء 5 مارس بمادتي «الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا التعليم»
- يوم الأربعاء 6 مارس بمادة «اللغة الإنجليزية»
- يوم الخميس 7 مارس بمادة «الرياضيات».
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية لشهر فبراير محافظة قنا
- الاثنين الموافق 3 مارس المقبل، اختبار مادة اللغة العربية، وفي الفترة الثانية، اختبار التربية الدينية.
- يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، في الفترة الأولى يعقد اختبار العلوم، وفي الفترة الثانية اختبار المهارات المهنية.
- يوم الأربعاء، الموافق 6مارس 2024، يعقد اختبار الدراسات الاجتماعية ، وفي الفترة الثانية اختبار اللغة الإنجليزية.
- أما يوم الخميس الموافق 7 مارس، يعقد اختبار الرياضيات، وفي الفترة الثانية اختبار ict.
- محافظة سوهاج
- الاثنين 4 مارس: امتحان اللغة العربية الحصة الثانية- امتحان التربية الحصة الخامسة
- الثلاثاء 5 مارس: امتحان الرياضيات الحصة الثانية – امتحان الدراسات الاجتماعية الحصة الخامسة
- الأربعاء 6 مارس: امتحان العلوم الحصة الثانية – امتحان المهارات المهنية الحصة الخامسة
- الخميس 7 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية الحصة الثانية – امتحان تكنولوجيا المعلومات الحصة الخامسة
- محافظة أسيوط تم تحديد جدول لكل صف مختلف كالآتي
- الصف الرابع:
- السبت 2 مارس: امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية
- الأحد 3 مارس: امتحان الرياضيات – امتحان المهارات المهنية
- الأثنين 4 مارس: امتحان العلوم- امتحان تكنولوجيا المعلومات
- الثلاثاء 5 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية
- الأربعاء 6 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية
- للصف الخامس
- السبت 2 مارس: امتحان العلوم – امتحان المهارات المهنية
- الأحد 3 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية– امتحان تكنولوجيا المعلومات
- الأثنين 4 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية
- الثلاثاء 5 مارس: امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية
- الأربعاء 6 مارس: امتحان الرياضيات
- للصف السادس كالآتي
- السبت 2 مارس: امتحان العلوم
- الأحد 3 مارس: امتحان امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية
- الأثنين 4 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية
- الثلاثاء 5 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية – امتحان المهارات المهنية
- الأربعاء 6 مارس: امتحان الرياضيات – امتحان تكنولوجيا المعلومات
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية محافظة الشرقية
- الأحد 10 مارس: امتحان اللغة العربية.
- الاثنين 11 مارس: امتحان التربية الدينية.
- الثلاثاء 12 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية.
- الأربعاء 13 مارس: امتحان الرياضيات.
- الخميس 14 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية.
- الأحد 17 مارس: امتحان العلوم.
- الاثنين 18 مارس: امتحان تكنولوجيا المعلومات.
- يوم الثلاثاء 19 مارس: امتحان المهارات المهنية.
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية في محافظة السويس
- الأحد 3 مارس اللغة العربية الحصة الثانية والتربية الدينية الحصة الثالثة
- الاثنين 4 مارس للدراسات الاجتماعية ا وICT
- الثلاثاء علوم ومهارات مهنية
- الأربعاء رياضة وانجليزي