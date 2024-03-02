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دراما المتحدة

جدول امتحانات شهر فبراير للمرحلة الابتدائية في 6 محافظات

كتب:

آية حسنين
01:05 ص | السبت 02 مارس 2024
امتحانات شهر فبراير

امتحانات شهر فبراير

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات شهر فبراير المرحلة الابتدائية في 6 محافظات، غدا السبت 2 مارس وفي البعض الآخر الأحد 3 مارس.

جدول امتحانات شهر فبراير المرحلة الابتدائية في6 محافظات

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ جدول امتحانات شهر فبراير للمرحلة الابتدائية كالآتي:

- يوم الأحد 3 مارس بمادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»

- يوم الاثنين 4 مارس بمادتي «العلوم، والمهارات المهنية»

- يوم الثلاثاء 5 مارس بمادتي «الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا التعليم»

- يوم الأربعاء 6 مارس بمادة «اللغة الإنجليزية»

- يوم الخميس 7 مارس بمادة «الرياضيات».

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية لشهر فبراير محافظة قنا

- الاثنين الموافق 3 مارس المقبل، اختبار مادة اللغة العربية، وفي الفترة الثانية، اختبار التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، في الفترة الأولى يعقد اختبار العلوم، وفي الفترة الثانية اختبار المهارات المهنية.

- يوم الأربعاء، الموافق 6مارس 2024، يعقد اختبار الدراسات الاجتماعية ، وفي الفترة الثانية اختبار اللغة الإنجليزية.

- أما يوم الخميس الموافق 7 مارس، يعقد اختبار الرياضيات، وفي الفترة الثانية اختبار ict.

- محافظة سوهاج

- الاثنين 4 مارس: امتحان اللغة العربية الحصة الثانية- امتحان التربية الحصة الخامسة

- الثلاثاء 5 مارس: امتحان الرياضيات الحصة الثانية – امتحان الدراسات الاجتماعية الحصة الخامسة

- الأربعاء 6 مارس: امتحان العلوم الحصة الثانية – امتحان المهارات المهنية الحصة الخامسة

- الخميس 7 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية الحصة الثانية – امتحان تكنولوجيا المعلومات الحصة الخامسة

- محافظة أسيوط تم تحديد جدول لكل صف مختلف كالآتي

- الصف الرابع:

- السبت 2 مارس: امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية

- الأحد 3 مارس: امتحان الرياضيات – امتحان المهارات المهنية

- الأثنين 4 مارس: امتحان العلوم- امتحان تكنولوجيا المعلومات

- الثلاثاء 5 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية

- الأربعاء 6 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية

- للصف الخامس

- السبت 2 مارس: امتحان العلوم – امتحان المهارات المهنية

- الأحد 3 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية– امتحان تكنولوجيا المعلومات

- الأثنين 4 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية

- الثلاثاء 5 مارس: امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية

- الأربعاء 6 مارس: امتحان الرياضيات

- للصف السادس كالآتي

- السبت 2 مارس: امتحان العلوم

- الأحد 3 مارس: امتحان امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية

- الأثنين 4 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 5 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية – امتحان المهارات المهنية

- الأربعاء 6 مارس: امتحان الرياضيات – امتحان تكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية محافظة الشرقية

- الأحد 10 مارس: امتحان اللغة العربية.

- الاثنين 11 مارس: امتحان التربية الدينية.

- الثلاثاء 12 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 13 مارس: امتحان الرياضيات.

- الخميس 14 مارس: امتحان اللغة الإنجليزية.

- الأحد 17 مارس: امتحان العلوم.

- الاثنين 18 مارس: امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 19 مارس: امتحان المهارات المهنية.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية في محافظة السويس

- الأحد 3 مارس اللغة العربية الحصة الثانية والتربية الدينية الحصة الثالثة

- الاثنين 4 مارس للدراسات الاجتماعية ا وICT

- الثلاثاء علوم ومهارات مهنية

- الأربعاء رياضة وانجليزي

 

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