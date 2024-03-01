جدول امتحانات شهر فبراير للصفوف الابتدائية في محافظة السويس

يتطلع طلاب الصفوف الابتدائية إلى معرفة جدول امتحانات شهر فبراير 2024 في محافظة السويس، خاصة بعد إعلان المديرية جدول محدد لكل المدارس، يبدأ الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأشارت مديرية التربية والتعليم في بيان، إلى تحديد جدول امتحانات شهر فبراير2024 للصفوف الابتدائية في محافظة السويس، على أنّ يبدأ الجدول الأحد المقبل 3 مارس 2024.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- الأحد 3 مارس: مادة اللغة العربية في الحصة الثانية، ومادة التربية الدينية في الحصة الثالثة

- الاثنين 4 مارس: مادة الدراسات الاجتماعية في الحصة الثانية ومادة ICT في الحصة الثالثة

- الثلاثاء 5 مارس: مادة العلوم في الحصة الثانية ومادة المهارات المهنية في الحصة الثالثة

- الأربعاء 6 مارس: مادة الرياضيات في الحصة الثانية ومادة اللغة الإنجليزية في الحصة الثالثة

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- الأحد 3 مارس: مادة اللغة العربية الحصة الثانية ومادة التربية الدينية في الحصة الثالثة

- الاثنين 4 مارس: مادة الدراسات الاجتماعية في الحصة الثانية ومادة ICT في الحصة الثالثة

- الثلاثاء 5 مارس: مادة العلوم في الحصة الثانية ومادة المهارات المهنية في الحصة الثالثة

- الأربعاء 6 مارس: مادة الرياضيات في الحصة الثانية ومادة اللغة الإنجليزية في الحصة الثالثة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- الأحد 3 مارس: مادة اللغة العربية في الحصة الثانية ومادة التربية الدينية في الحصة الثالثة

- الاثنين 4 مارس: مادة الدراسات الاجتماعية في الحصة الثانية ومادة ICT في الحصة الثالثة

- الثلاثاء 5 مارس: مادة العلوم في الحصة الثانية ومادة المهارات المهنية في الحصة الثالثة

- الأربعاء 6 مارس: مادة الرياضيات في الحصة الثانية ومادة اللغة الإنجليزية في الحصة الثالثة