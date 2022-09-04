4 خدمات تقدمها الوحدات المحلية للمواطنين.. تعرف عليها

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، من خلال الوحدات المحلية، تقديم الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بملفات المحليات، ومن الخدمات التي يطلبها المواطنون ويزداد التردد على الحي بشأنها وفق تقرير صادر عن محافظة القاهرة ما يلي:

أولا: طلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية - تجارية

الإجراءات:

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

- سداد رسوم الشهادة.

-بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

- تسديد فرق الرسوم إن وجد.

معايير الحصول على الخدمة:

- مالك المنشأة أو الوحدة أو وكيل أعمال.

- عدم وجود مستحقات متأخرة.

- ذكر المخالفات إن وجدت.

مستندات:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

- إيصال سداد رسوم.

ثانيا: طلب الحصول على معاينة منشأة

الإجراءات:

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- سداد المستحقات.

- مستند يوضح صفة مقدم الطلب.

- استلام الخدمة.

ثالثا: طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

الإجراءات والمستندات:

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة.

- إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

- يطلب الخدمة المالك أو المستأجر أو وكيله.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة عقد الإيجار أو الملكية.

- توكيل رسمى من الطالب فى حالة الوكالة.

- خطاب الجهة الحكومية اذا تطلب الأمر ذلك.

- صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

- الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

رابعا: طلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة

المطلوب:

- البحث في السجلات.

- تحرير قسيمة السداد.

- تقديم المستندات مع نموذج الخدمة.

-تقديم صورة الرخصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

خامسا: طلب شكوى

-ملء نموذج الشكوى

- تقديم المستندات الدالة على الشكوى مع وضع الرقم القومي أوصورة العقد.

- يوجه رئيس الحي الشكوى للإدارة المختصة.

- بحث الموضوع بواسطة الإدارة المختصة.

- يتم الرد شفويا على الشكوى وما تم فيها.