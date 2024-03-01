تأثر لطفي لبيب أثناء تكريمه بالمركز الكاثوليكي للسينما

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان لطفي لبيب بجائزة خاصة عن مشاركته في فيلم وش في وش، والذي يعرض حاليا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتأثر الفنان لطفي لبيب أثناء استلام الجائزة، مشددا على حبه وامتنانه للجنة العليا للمهرجان لتقدير مشاركته، قائلا: «تكريمي يدفعني للاستمرار، أنا بشكركم وبحبكم وبحب الفن من قلبي».

وشهد حفل الختام حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم أنوشكا، أحمد شاكر عبد اللطيف، سيد رجب، أحمد خالد صالح، عبد الرحيم كمال، داليا مصطفى، حنان مطاوع، ناهد السباعي وعدد آخر من المبدعين.