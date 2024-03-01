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دراما المتحدة

تأثر لطفي لبيب أثناء تكريمه بالمركز الكاثوليكي للسينما

كتب:

أميرة عزالدين
08:45 م | الجمعة 01 مارس 2024
لطفي لبيب

لطفي لبيب

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان لطفي لبيب بجائزة خاصة عن مشاركته في فيلم وش في وش، والذي يعرض حاليا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتأثر الفنان لطفي لبيب أثناء استلام الجائزة، مشددا على حبه وامتنانه للجنة العليا للمهرجان لتقدير مشاركته، قائلا: «تكريمي يدفعني للاستمرار، أنا بشكركم وبحبكم وبحب الفن من قلبي».

وشهد حفل الختام حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم أنوشكا، أحمد شاكر عبد اللطيف، سيد رجب، أحمد خالد صالح، عبد الرحيم كمال، داليا مصطفى، حنان مطاوع، ناهد السباعي وعدد آخر من المبدعين.

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بقلم أميرة عزالدين