وبقينا اتنين.. تقنية الـ«AI» تُعيد طارق عبد العزيز للدراما بعد رحيله المفاجئ

قالت المؤلفة أماني التونسي، إنّ صناع مسلسل وبقينا اتنين، قرروا استكمال مشاهد الفنان طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ، أثناء تصوير المسلسل، من خلال تقنية الـ«AI»، ووضع صوته في مشاهده المتبقية من العمل.

الصوت يعيد طارق عبدالعزيز للحياة بعد وفاته

وأضافت «التونسي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم استخدام هذه التقنية من خلال صوت الراحل طارق عبدالعزيز فقط، لأن تنفيذها بالصورة مكلفة للغاية، وسيكون ظهوره بهذا الشكل من خلال حلقة واحدة فقط بالأحداث.

تفاصيل دور طارق عبدالعزيز بأخر أعماله

وأشارت إلى عرض المسلسل بعد انتهاء الموسم الرمضاني المقبل، لأن أحداثه وقصته اجتماعية، إذ يجسد الفنان طارق عبدالعزيز شخصية الصديق المقرب للفنان شريف منير، وتدور أحداث المسلسل حول الصدمة التي يتعرض لها الزوجان بعد الانفصال، وكيفية التعامل معها.

مسلسل وبقينا اتنين، من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، عمرو وهبة، ميمي جمال، تامر فرج، يوسف عثمان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج طارق رفعت، وتأليف أماني التونسي، وإنتاج كريم أبو ذكري، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.