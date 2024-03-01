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دراما المتحدة

مصطفى عمار: «مسار إجباري» نقطة مضيئة في عالم الدراما.. و«المتحدة» تهتم بالشباب

كتب:

محمد عزالدين
06:08 م | الجمعة 01 مارس 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، بمشاركة الفنانين الشباب بشكل كبير في الموسم الرمضاني المقبل، قائلا: «إن جمهور الدراما من فئة الشباب، ويقود هذا العام الفنانان أحمد داش وعصام عمر، منافسة من خلال مسلسل «مسار إجباري» أمام أساطير الدراما ولا سيما يحيى الفخراني وكريم عبد العزيز وغيرهما».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الرهان على اثنين من الشباب في العشرينيات من عمرهما لكي يقدما مسلسلا يعد نقطة مضيئة للغاية، واهتمام بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفئة الشباب.

مسلسل «مليحة» يسلط الضوء على القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مسلسل «مليحة» يسلط الضوء على قضية الصراع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، وهذا دور مصر والدراما المصرية، الذي يكتمل مع دور السياسة، التي تؤكد عليه القيادة السياسية بأن فلسطين في عقل وقلب كل مصري.

محمد دياب من مفاجآت الموسم الرمضاني

وأردف: «مصر هي الدولة الوحيدة التي خصصت من إنتاجها الدرامي هذا العام لتناول القضية الفلسطينية بمسلسل يتولى إخراجه عمرو عرفة، والنجمة ميرفت أمين ومعها المطرب والممثل محمد دياب، الذي لديه قدر عال من الموهبة، وسيكون من مفاجآت رمضان».

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