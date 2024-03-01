عاجل.. الأرز بـ30 جنيها والشاي بـ13.. تراجع أسعار 20 سلعة في الأسواق

سجّلت أسعار أنواع كثيرة من السلع والمواد الغذائية، تراجعًا ملحوظًا، بلغ نحو 20 سلعة أساسية، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد الإعلان عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بالتعاون مع الإمارات.

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل السلع التي تراجعت أسعارها اليوم الجمعة، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السلع اليوم

- انخفض سعر الأرز السائب بنحو 6.19%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 30.33 جنيه.

- انخفض سعر الفول الصحيح السائب بنحو 0.4%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 54.42 جنيه.

- انخفض سعر المكرونة المعبأة بنحو 0.89%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 32.3 جنيه.

- انخفض سعر العدس المعبأ صحيح بنحو 2.79%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 74.52 جنيه.

- انخفض سعر العدس الأصفر بنحو 8.64%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 67.24 جنيه.

- انخفض سعر الشاي بنحو 0.76%، ليسجل متوسط سعر العبوة 40 جرام نحو 13 جنيها.

انخفاض أسعار الخضراوات

- انخفض سعر الطماطم بنحو 10.63%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.58 جنيه.

- انخفض سعر البطاطس بنحو 10.71%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 13.42 جنيه.

- انخفض سعر البصل بنحو 9.94%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 24.45 جنيه.

- انخفض سعر الباذنجان الأبيض بنحو 7.59%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 12.17 جنيه.

- انخفض سعر البطاطا بنحو 0.45%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.94 جنيه.

تراجع أسعار الجبن اليوم

- انخفض سعر الجبن الرومي بنحو 0.64%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 252.89 جنيه.

- انخفض سعر الجبنه البيضاء «ثلاجة» بنحو 2.51%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 118.7جنيه.

تراجع أسعار البيض اليوم

- انخفض سعر البيض الأبيض اليوم بنحو 3.18 جنيه، ليسجل متوسط سعر الطبق نحو 156.2 جنيه.

- انخفض سعر البيض الأحمر اليوم بنحو 3 جنيهات، ليسجل متوسط سعر الكرتونة نحو 162.48 جنيه.

تراجع أسعار الأسمنت اليوم

- انخفض سعر الأسمنت اليوم في مصر بنحو 105.26 جنيه، ليسجل متوسط سعر الطن نحو 2213.89 جنيه.

تراجع أسعار الأسماك اليوم في مصر

- انخفض سعر سمك فيليه البلطي بنحو 29.59 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 126.15 جنيه.

- انخفض سعر سمك البلطي ممتاز بنحو 4.45 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 90.71 جنيه.

- انخفض سعر البلطي صغير بنحو 2.95%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 61 جنيه.

- انخفض سعر البربوني متوسط بنحو 13.69%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 122.14 جنيه.