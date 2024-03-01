تراجع جديد لسعر الدولار في السوق الموازية.. يقترب من الرسمي

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، انهيارا جديد وغير مسبوق، تزامنا مع وصول الدفعة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، إذ تساهم تلك الاستثمارات في تدفق 35 مليار دولار بشكل سريع للدولة المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات أخرى لتنمية المدينة، كل ذلك أدى إلى تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية ليهبط اليوم إلى أقل من 50 جنيهًا ويواصل الانخفاض مجددا.

انهيار سعر الدولار في السوق الموازية

ووفقًا لآخر التحديثات الخاصة بسعر الدولار في السوق الموازية، فإن أسعار الدولار تراجعت اليوم لتسجل نحو 46 جنيهًا، وذلك بعد تسلم الحكومة اليوم نحو 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى الخاصة بمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يواصل الدولار تراجعه في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة ليقترب من السعر الرسمي وفقاً لتصريحات عدد من الخبراء لـ«الوطن».

مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أمس أنه جرى تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وجرى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، كما أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة المصرية.