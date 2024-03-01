فيلم 19 ب يحصد 7 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

حصل فيلم 19 ب على نصيب الأسد، ضمن فعاليات توزيع الجوائز في حفل ختام المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، إذ تمكن من حصد 7 جوائز دفعة واحدة.

جائزة أفضل فيلم في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

وقد فاز بجائزة أفضل فيلم، إلى جانب جائزة أفضل ممثلة للفنانة ناهد السباعي، وجائزة أفضل ممثل للفنان سيد رجب، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني للفنان أحمد خالد صالح، الفنانة فدوي عابد بجائزة أفضل ممثلة دور ثاني، بالإضافة لجوائز أفضل سيناريو، وأفضل إخراج للمخرج أحمد عبد الله السيد.

فيلم 19 ب

وتدور أحداث فيلم 19 ب حول حارس عقار، والذي جسده الفنان سيد رجب، ويعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، ويحول منزله البسيط إلى عالم خاص به، ولكنه يصطدم بشاب يكسر عزلته فيجد نفسه مهددًا ويبدأ في مرحلة جديدة من حياته.

الفيلم من بطولة سيد رجب، احمد خالد صالح، فدوي عابد، ناهد السباعي، وعدد آخر من الفنانين من إخراج وتأليف أحمد عبد الله السيد.