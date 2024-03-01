ريهام حجاج.. المغامرة

لم تكن الفنانة ريهام حجاج غريبة يوماً ما على المشاركة فى ماراثون مسلسلات رمضان منذ انطلاقها فى عالم التمثيل، حيث جاءت أولى مشاركاتها الدرامية عام 2010 من خلال مسلسل «أزمة سكر» مع أحمد عيد، وتتصاعد خطواتها لتشارك فى أكثر من عمل بأدوار متنوعة ومنحها مساحات أكبر من قِبل المخرجين، أبرزها شخصية «نسرين» التى جسَّدتها فى مسلسل «شربات لوز» أمام يسرا وسمير غانم عام 2012.

وتتضح موهبتها أكثر مع «تغيير جلدها» عام 2014 مع شخصية «نوارة» فى مسلسل «سجن النسا» مع نيللى كريم وإخراج كاملة أبوذكرى، وتنطلق من عمل لآخر ما بين «السيدة الأولى، يونس ولد فضة، بنات خارقات سوبرمان، نصيبى وقسمتك»، حتى تأتى فرصتها الذهبية عام 2019 من خلال أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما من خلال مسلسل «كارمن»، تنجح فى اقتناصها تماماً، وتدرك أنها وضعت كلتا قدميها على درج النجومية ولا مجال أمامها للحيد عن هذا الحلم الذى سعت من أجله.

فى موسم مسلسلات رمضان عام 2020 فاجأت ريهام حجاج، الجميع بمسلسل «لمّا كنا صغيرين» تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، من خلال قصة تحمل تشويقاً وغموضاً، والوقوف فى المنتصف بين نجمين بحجم محمود حميدة وخالد النبوى، وحولهما مجموعة من الممثلين كل منهم له ثِقله الخاص مثل نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى، لتعطى إشارة للوسط الفنى والجمهور أنها تعى جيداً تفاصيل هذه الصناعة التى تحتاج بجوار الموهبة إلى حُسن الإدارة والذكاء، وأن تحيط نفسك دائماً بالناجحين.

فى دراما رمضان 2021 سعت ريهام حجاج إلى أن تثبت أنها من نوعية الممثلين الذين لا يخشون المغامرة، وقدمت مسلسل «وكل ما نفترق» فى تجربة لم يكتب لها النجاح كما حدث فى العام الذى سبقه، وظهرت خلافات بينها وبعض المشاركين فى العمل، ورغم الأزمات التى لاحقت هذه التجربة وقتها، فإنها لم تقف أمامها كثيراً وركزت فى خطوتها التالية، وجاءت بمسلسل «يوتيرن» الذى تعاونت فيه للمرة الثانية مع المؤلف أيمن سلامة، وللمرة الأولى مع المخرج سامح عبدالعزيز.

مع «يوتيرن» وقفت جنباً إلى جنب بجوار الفنان القدير توفيق عبدالحميد، الذى نجحت فى إعادته للوقوف أمام الكاميرات من جديد بعد غياب نحو 12 عاماً، حيث جسّدت دور ابنته المقربة إلى قلبه، تنظر له نظرة عرفان ومحبة لأستاذ يُزين مشوارها بالتعاون معه، وذلك استمراراً لتجربتها فى الامتنان، تقديراً لكل من سبقوها.

وفى رمضان 2023 تنطلق إلى خطوة أخرى مع مسلسل «جميلة»، تغلف العمل بعدة رسائل تحمل فى طياتها محبة للعائلة والاحتماء بها، وأن الإخلاص فى كل أمور حياتك ينجيك من أى شرور محيطة بك، وذلك فى ظل أحداث مشتعلة تتصاعد حلقة تلو الأخرى، تجعلك دائماً تترقب ماذا يحدث لـ«جميلة» وأسرتها.. وتنجح ريهام حجاج مرة أخرى، الأمر الذى يجعلها تفر إلى البحث عن التغيير مجدداً، وتأتى هذه المرة من خلال «صدفة»، التى تطل بها على الجمهور بشكل مختلف فى رمضان 2024، لتلوح بأنها قادرة على التغيير والتنوع فى أدائها، ولن تبقى فى دائرة الأمان بأى شخصيات نمطية لمجرد ضمان النجاح.