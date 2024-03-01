خلال أحداث صدفة.. سر خطير يغير مجرى حياة فتاة شعبية في 30 يوما

تنافس الفنانة ريهام حجاج فى ماراثون مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل «صدفة»، الذى يعرض على شاشة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الإلكترونية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة فى إطار لايت كوميدى، من خلال تفاصيل حياة فتاة شعبية من طبقة متوسطة الحال تحمل اسم «صدفة عجيبة» تعمل فى مجال التدريس، لأسباب ما تقلب حياتها ومن حولها رأساً على عقب.

ومن خلال أحداث المسلسل المليئة بالغموض والتشويق، تتغير حياة «صدفة» عندما تقابل أحد رجال الأعمال ويدعى فؤاد مهران، وفى الوقت نفسه تدخل فى علاقة حب مع شاب، ولكن هناك سر خطير يغير مجرى الأحداث التى تتصاعد فى إطار ملىء بالتشويق والإثارة والمفاجآت غير المتوقعة، فى ظل محاولات كشف تفاصيل حياة الفتاة صدفة وما يحيط بها من غموض، وهل سيقوم فؤاد مهران بالتعامل معها أو محاولة إيذائها؟ خصوصاً إذا كان الأمر له علاقة بابنته الصغيرة، وسعيه لمعرفة ما الذى يجمع بين الابنة وصدفة، ولماذا تتدخل الأخيرة فى حياتهم، وهل هناك أسرار خطيرة أصبحت على علم بها ويجب التصدى لها؟

«صدفة» من تأليف أيمن سلامة الذى يتعاون للمرة الرابعة مع ريهام حجاج بعد «لمّا كنا صغيرين، يوتيرن، جميلة»، وإخراج سامح عبدالعزيز الذى يتعاون معها للمرة الثانية بعد «يوتيرن، جميلة». ويشارك فى بطولة المسلسل كل من الفنان خالد الصاوى، سلوى خطاب، رشدى الشامى، عصام السقا، ميار الغيطى، رحاب الجمل، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، نور إيهاب، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور.

يجسّد الفنان خالد الصاوى شخصية رجل الأعمال «فؤاد مهران» الذى يعمل فى مجال تصفيف الشعر، يحمل بداخله أسرار ماضٍ عجيب وتفاصيل حاضر أغرب، تضع الأقدار أمامه «صدفة» التى يلتقيها وتقلب حياته ويضطر للبحث عما تخفيه من أسرار، وبحسب تصريحاته لـ«الوطن» فقد اعتبر أن مشاركته فى هذا العمل الذى يعرض على قنوات «المتحدة» بمثابة فرصة كبيرة لا سيما مع فكرة المسلسل التى تتسم بالقوة، مع الإخراج المتميز وضخامة الإنتاج، فضلاً عن التعاون مع ممثلين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، الأمر الذى يلمسه المشاهدون، ويسود بسبب ذلك شعور بالاطمئنان بأن العمل سيكون ناجحاً ومتميزاً فى ظل وجود نجوم كبار تعمل معهم.

«الصاوى»: العمل فى مسلسل مميز بالكتابة والإخراج والإنتاج «فرصة»

وأعرب عن سعادته بالأجواء التى تسود فى كواليس التصوير، فى ظل سعادته لتقديمه شخصية ودوراً مختلفاً فى رمضان 2024 من خلال «صدفة»، خصوصاً أن الأحداث تتصاعد بشكل لا يستطيع معه أحد التوقع «أشعر بأن هناك طاقة كبيرة يجب استغلالها أمام الكاميرات، لأن الجمهور إذا أحب ممثلاً بعينه، دائماً ما يحتاجون منه التجديد».

«سلامة»: نقدم مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة

أكد المؤلف أيمن سلامة، أن «صدفة» من الشخصيات الجديدة والمختلفة التى تقدمها ريهام حجاج فى رمضان 2024، خصوصاً أنه يحمل الطابع الكوميدى، مشيراً إلى أن العمل يتطرق لواحدة من القضايا المهمة التى تتعلق بفئتى الشباب والمراهقين، ومناقشة المشاكل التى تواجههم فى ظل سيطرة السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى. ولفت إلى مشاركة مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة بالمسلسل وهم من أصحاب المواهب الحقيقية وسيكونون بمثابة دماء جديدة مبدعة فى وريد الفن.