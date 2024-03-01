انطلاق مبادرة «أفد واستفد» لتنمية مهارات طلاب كلية الآداب جامعة المنيا

أطلقت مبادرة «أفد واستفد»، بكلية الآداب بجامعة المنيا أولى ورش عملها حول برنامج الفوتوشوب، برعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة وبتوجيهات الدكتور أشرف ماهر محمود النواجي عميد الكلية.

حضر الورشة الدكتورة سلوى أبوالعلا الشريف وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هدى الضوى عضو لجنة شئون خدمة المجتمع والأستاذ بقسم علم النفس وطلاب جماعة أصدقاء البيئة وعدد من طلاب الكلية.

تبادل المعرفة والمهارات بين الطلاب

قدم الورشة الطالب عبدالرحمن مؤمن بمبنى كلية الآداب داخل الحرم الجامعي، حيث تم تعريف الطلاب بالبرنامج وأدواته واستخداماته المختلفة.

تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مبادرة «افد واستفد»، التي تهدف إلى تبادل المعرفة والمهارات بين طلاب الكلية، وحرص إدارة الكلية على تقديم كافة الدعم والمساعدة لطلابها والعمل على تنمية المهارات المختلفة لديهم.

استحداث وتطوير برامج جديدة

وكان رئيس جامعة المنيا طالب مجلس كلية الآداب بالعمل على استحداث وتطوير برامج جديدة، وتقديم شكلًا متطوراً للمحتوى العلمي يُواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة، وتوصيف البرامج والمقررات لضمان الاتساق بين نواتج التعلم المستهدفة، ومحتوى المنهج وأساليب التعليم والتعلم وطرق التقويم في إطار المعايير الأكاديمية للتعليم العالي.