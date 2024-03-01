كرم جبر: مصر لا تفرط في سيادتها أو شبر من أرضها

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر لا تفرط في سيادتها، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر، أوقف عملية بيع سيناء في فترة الإخوان، وبالتالي لن يفرط في شبر من أرض مصر.

عقيدة الجيش الدفاع عن كل شبر في الأرض

وأشار «جبر»، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «مانشيت»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أننا نعي عقيدة الجيش وهي الدفاع عن كل شبر في الأراضي المصرية، موضحًا أن القوات المسلحة لم تنم أو تهدأ بعد 1967 حتى تم تحرير الأرض.

تاريخ الإمارات مع مصر مشرف

وأوضح رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن فكرة التفريط في السيادة غير موجودة لدى مصر، ومصر لا تفرط في سيادتها مقابل كنوز الدنيا والإمارات لم تاتي لتعتدي على السيادة، فتاريخ الإمارات مع مصر مشرف من الدعم والمساندة والتأييد.