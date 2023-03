جوائز الأوسكار 2023.. «Naatu Naatu» أول أغنية هندية تفوز بالجائزة

حصلت أغنية «Naatu Naatu» من فيلم «RRR» على جائزة أفضل أغنية في حفل تصوير جوائز أوسكار 2023، وتعد أول أغنية من فيلم في توليوود تفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار، لتتغب على النجوم المرشحين في نفس الفئة ليدي جاجا.

وحصل على الجائزة الملحن المخضرم إم إم كيرافاني، الذي شارك في كتابة جميع الأغاني للفيلم بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية، مع الشاعر الغنائي شاندرابوز.

"Naatu Naatu" from #RRR wins Best Original Song at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/d7ZSoRps2d