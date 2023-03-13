جوائز الأوسكار 2023.. «Naatu Naatu» أول أغنية هندية تفوز بالجائزة

حصلت أغنية «Naatu Naatu» من فيلم «RRR» على جائزة أفضل أغنية في حفل تصوير جوائز أوسكار 2023، وتعد أول أغنية من فيلم في توليوود تفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار، لتتغب على النجوم المرشحين في نفس الفئة ليدي جاجا.

وحصل على الجائزة الملحن المخضرم إم إم كيرافاني، الذي شارك في كتابة جميع الأغاني للفيلم بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية، مع الشاعر الغنائي شاندرابوز.

الملحن الهندي إم إم كيرافاني يتسلم جائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

وقال كيرافاني في كلمته أثناء استلام الجائزة: «لقد نشأت وأنا أستمع إلى النجارين والآن أنا هنا مع حفل توزيع جوائز الأوسكار»، وتابع: «كانت هناك رغبة واحدة فقط في ذهني يجب أن يفوز RRR فهو فخر كل هندي، ويجب أن يضعني على قمة العالم»، ووجه شكره للأكاديمية: شكرا على جعل هذا ممكن.