تعرف على المصريين والعرب المشاركين في حفل جوائز الأوسكار

شاهد العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم، حفل جوائز الأوسكار رقم 95 الذي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية والذي أسفرت جوائزه هذا العام عن فوز «Everything Everywhere All at Once» الذي حاز على سبعة جوائز أوسكار من بينها أهم جائزة وهي أفضل صورة وجائزة أفضل فنانة.

حفل جوائز الأوسكار.. محمد كريم ومحمد حفظي يشاركان من مصر

شهد حفل جوائز الأوسكار حضور عدد من المشاهير والفنانين العرب من بينهم الفنان محمد كريم الذي يشارك دوما في المهرجان، وأيضا المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي سابقا كعضو في لجنة التحكيم، وأيضا الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

حفل جوائز الأوسكار .. حضور متميز للإعلامية ريا أبي راشد

حفل جوائز الأوسكار شهد فوز الممثل الأسيوي كي هو كوان بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Everything Everywhere All at Once» وحصد جيمي لي كرتيس بجائزة أفضل فنانة مساعدة عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once» وفاز فيلم «Guillermo del Toro’s Pinocchi» على جائزة أفضل رسوم متحركة.