رحل بطريقة مفاجئة أبكت الجميع.. هل سجل «باسل» القرآن بصوته قبل وفاته؟

كان المهندس باسل محمد مؤنس، على موعد من الاستيقاظ كعادته لأداء صلاة الفجر، لكن عندما حاول أحد أفراد أسرته إيقاظه فجر يوم الأربعاء الماضي، لم يفق من نومه أبدًا، ليرحل عن عالمنا بطريقة مفاجئة وهو في ريعان شبابه، بعد أن كان يستعد لإمامة المصلين في صلاة التراويح، خلال شهر رمضان المبارك.

قصة وفاة الشاب «باسل» انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أهالي المنصورة بمحافظة الدقهلية، آيات قرآنية بصوته، مدعيين أنه قد سجل القرآن الكريم قبل وفاته، لكن هذا عكس ما قاله صديقه المقرب، خلال حديثه لـ«الوطن».

صديق «باسل» يروي التفاصيل

صديق «باسل» الذي طلب عدم ذكر اسمه، روى أنه يعرفه منذ 15 عامًا، عندما كانا يدرسان معًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وكبرت صداقتهما حتى آخر لحظة في حياة المهندس المدني باسل مؤنس، موضحًا أن صديقه لم يكن يهتم بالظهور أبدًا، لدرجة أنه لا يمتلك حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والفيديوهات المنتشرة تم تسجيلها من داخل المسجد، ولم يكن يهتم الشاب المتوفى بنشرها، ولكن من فعل ذلك بعض المعجبين بصوته.

كما تحدث صديق «باسل» عن اللقاء الأخير قائلاً: «آخر مرة شفته كان قبل الوفاة بيومين، وكانت صحته كويسة ومفيش أي مشاكل لأنه كان رياضي، حتى إنه معندوش أي مشكلة نفسي، ويوم الوفاة فوجئت بصديق ليا بيبلغني بالخبر».

صديق المهندس باسل: ماكنش مهتم بالظهور

صديق آخر للمهندس «باسل»، يدعى شريف حسين، يروي لـ«الوطن» أن صاحبه المتوفى بدأ بتعلم وحفظ القرآن في فترة الجامعة، وبعد سنوات قليلة تعلم التجويد، ومن ثم رآه يؤم بالمصليين بالمسجد، مؤكدًا أنه لا يحب الظهور أبدًا، مضيفًا: «باسل مكنش مهتم إن الناس تعرفه أو يظهر، وعرفت خبر الوفاة يوم الأربع لما لقيت صديق ليا كاتب على فيسبوك ادعوا لباسل مؤنس لأنه مات».

«باسل» ترك طفل عمره عامين

يؤكد «شريف» أن «باسل» كان يستعد لإمامة المصليين في شهر رمضان المبارك كعادته كل عام، بأحد المساجد القريبة من بيته، موضحًا أنه تزوج منذ 4 سنوات، ولديه ابن يقترب عمره من العامين.