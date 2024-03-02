ضربات قوية للسوق الموازية.. الدولار يتراجع إلى أقل من 46 جنيها لأول مرة

ضربات قوية ومتتالية، شهدتها أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، خاصة بعد وصول أول دفعة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، إذ تسهم تلك الاستثمارات في تدفق 35 مليار دولار بشكل سريع للدولة المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات أخرى لتنمية المدينة، وكان سعر الدولار في السوق الموازية تراجع ليسجل نحو 50 جنيها ثم تراجع مجددا ليسجل أقل من 46 جنيها.

أسعار صرف الدولار

وشهد سعر الدولار في السوق الموازية تراجعًا جديدًا اليوم، ليسجل نحو 45.90 جنيه، وذلك بعد تسلم الحكومة المصرية 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة.

وتُعد هذه الدفعة الأولى من المشروع، والتي تبلغ 10 مليارات دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، من المتوقع أن تُساهم في خفض أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء.

تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي

من جهته، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي مع توفير الدولار بشكل جيد في البنوك وضخ الاستثمارات الجديدة.

وأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن» أن ضخ الاستثمارات سيؤدي إلى سد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي.

وتوقع استمرار تراجع أسعار الدولار في ظل توفر الدولار، ليقترب السعر في السوق الموازية من السعر الرسمي المعلن في البنوك، مضيفا أن تراجع أسعار الدولار سيؤثر بالتبعية على أسعار السلع والمنتجات بأنواعها المختلفة.