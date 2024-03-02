وداعا للأتربة على الزجاج.. وصفة سحرية لتنظيفه بسهولة

يُعد تنظيف الزجاج من المهام المنزلية المُرهقة التي تواجه ربات البيوت، خاصة مع صعوبة الوصول إلى الأماكن المرتفعة، مثل النوافذ والمرايا.

ولكن، لا داعي للقلق بعد الآن! إليك وصفة سحرية لتنظيف وتلميع الزجاج بسهولة ودون أي مشقة أو تعب، وذلك في دقائق معدودة، بحسب موقع architectural digest.

الخل والليمون وصفة لتنظيف الزجاج

الخل والليمون من أفضل المواد الطبيعية والآمنة لتنظيف الزجاج، وذلك لخصائصهما المُنظفة والمُلمّعة، وإليك طريقة استخدامهما:

مكونات خليط الليمون والخل لتنظيف الزجاج

كمية قليلة من عصير الليمون

نصف كوب من الخل

زجاجة بخاخ

قطعة قماش نظيفة

طريقة تنظيف الزجاج باستخدام الخل والليمون

اخلطي عصير الليمون مع الخل في زجاجة البخاخ.

رشّي الخليط على سطح الزجاج واتركيه لبضع ثوانٍ.

امسحي السطح بقطعة قماش نظيفة بحركة دائرية.

نصائح لتلميع الزجاج

قبل البدء بالتنظيف، امسحي سطح الزجاج بقطعة قماش جافة للتخلص من أي أتربة أو غبار.

عند تنظيف زجاج الطاولة، استخدمي عصير الليمون وامسحي برفق لتجنب خدش السطح.

لمعالجة الخدوش الصغيرة على الزجاج، استخدمي معجون الأسنان وافركيه بلطف.

للحصول على نتائج أفضل، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الخليط

تأكدي من تجربة الخليط على منطقة صغيرة من الزجاج قبل استخدامه على كامل السطح.

لا تُستخدمي هذه الوصفة على الزجاج الملون أو المُعالج.