«عبدالرحمن» حقق حلمه بعضوية الزمالك بعد «قادرون باختلاف»: «من صغري مليش غيره حبيب»

وقف مترقبًا لحظة صعوده على المسرح التي رتب لها جيدًا بعد اجتيازه العديد من الاختبارات، التي أتاحت له في النهاية الظهور في فعالية قادرون باختلاف، بعد أن قدم فيه عدة مرات ليحالفه الحظ في الظهور أخيرا، ويقف المشجع الزملكاوي عبد الرحمن مصطفى صاحب الـ23 عامًا، ابن منطقة فيصل بالجيزة، أمام رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يحصل على عضوية ناديه المفضل.

استجابة سريعة تلقاها عبد الرحمن مصطفى لأمنيته التي طال انتظارها، ليراها حقيقة أمام عينيه بعد ما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق مطلبه، وفي استجابة سريعة من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي حرص على إنهاء جميع إجراءات استخراج العضوية.

تعليق عبد الرحمن بعد حصوله على عضوية الزمالك

الشاب العشريني الذي يعاني من إعاقة ذهنبة، يروي كواليس ما حدث لـ«الوطن»، حيث كان يتوقع أن تحدث استجابة سريعة لطلبه، بعد ما عرف طريق التقديم لها والأوراق عبر إعلان اتحاد الإعاقة الذهنية، وبعد اجتيازه جميع الاختبارات، وكان ذلك قبل الفعالية بـ6 أشهر تقريبًا: «اللي حصل كان مفاجأة مكنتش مرتب لده، أنا بشجع الزمالك من صغري، وكان نفسي أدخل النادي وأخد العضوية بتاعته».

بعد انتهاء الفعالية وعودة عبد الرحمن إلى منزله، تلقى خريج المعهد العالي للنظم الإدارية اتصالًا هاتفيًا من مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك، يخبره أن يحضر إلى النادي لاستلام كارنيه العضوية الخاص به، في تمام الـ3 عصرًا، لتسيطر عليه حالة من الفرحة غير مصدق ما سمعت آذنيه: «فعلا روحت ودي كانت أول مرة ادخل النادي، كنت فرحان جدًا، ودخلت على طول إلى مكتب رئيس النادي الكابتن حسين لبيب، واستلمت الكارنيه بتاعي على طول، وكنت مبسوط جدًا باللي حصل».

محلل كروي

متعة لا توصف يشعر بها «عبد الرحمن» في أثناء مشاهدة المباريات، الأمر الذي خلق بداخله رغبة في أن يصبح محللًا كرويًا: «أنا حضرت امبارح الاستوديو التحليلي بتاع ماتش الزمالك في القناة، ولسة مش عارف هشارك في استديوهات تحليلية قريب أو لا، عندي أخ زملكاوي وأخت هي السند والداعم ليا بشكل كبير ربنا يخليها ليا وأنا مديون ليها بعمري كله».