رابط التقديم لوظائف الأوقاف «متاح الآن».. 1000 وظيفة لإمام وخطيب مسجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فتح باب التقديم لـ1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، ضمن الوظائف التخصصية، التي يطرحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل الوظائف المطروحة منها، إمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، على أن يكون رابط التقديم لوظائف الأوقاف من خلال هذا الرابط هنا.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف

وحول المهارات المطلوبة لشغل الوظائف، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعلان تفاصيل وظيفة إمام مسجد بالأوقاف، أن تكون لديه المهارات الأساسية، لكي يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .

أما المهارات الفنية، في وظائف الأوقاف 2024 أن يكون لديه الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

وحول شروط المتقدمين لوظائف الأوقاف وخاصة وظيفة إمام بالأوقاف أن تكون كالتالي:

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

مستوى المؤهل: مؤهل عال أزهري

التقدير: ألا يقل عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف

المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية

الرقم القومي أن يكون ساريا

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف «وجهين بحسب الأحوال».

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي

من المقرر أن ينتهي التقديم لوظيفة إمام مسجد بالأوقاف في 2024/03/16

كيفية التقديم لوظائف الأوقاف خطوة بخطوة

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يجب عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال «عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي» سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما «التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص» وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- «بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري» علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع «مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم».