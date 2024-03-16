هل يجوز الصيام على جنابة؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز الصيام على جنابة؟ من الأسئلة الشائعة التي ترد بكثرة إلى دار الإفتاء المصرية، والتي حرصت الدار على الرد عليها لمنع أي جدل في هذا الأمر، لا سيما أنّ هناك الكثير من التفاصيل والأمور البسيطة التي قد يغفل عنها البعض خلال شهر رمضان المبارك، وتنقص ثوابهم أو تفسد عليهم الصيام.

هل يجوز الصيام على جنابة؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، على سؤال ما حكم الجنابة في رمضان وهل هي تبطل الصوم أم لا، وكذلك هل يجوز الصيام على جنابة؟ موضحة أنّ الجنابة في نهار رمضان لا تُبطل الصوم لأنها ليست من المبطلات التي نعلمها كما أنها ليست صحة لإتمام الصوم.

وأضافت الإفتاء: «يجب على الشخص الذي صام على جنابه، الإسراع في الاغتسال منها حتى لا تتأخر الصلاة»، موضحة أنّ الفقهاء متفقون على أنَّ الاغتسال من الجنابة واجبٌ، وأنَّه لا يجوز للْجُنب أن يؤدي الصلاة أو أن يمس المصحف، أو أن يدخل المسجد إلا بعد أن يغتسل؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقد نقل الإجماع على وجوب الغُسل من الجنابة غير واحد من العلماء، منهم العلَّامة ابن القَطَّان في «الإقناع».

الغسل من الجنابة في رمضان

وأضافت الإفتاء أثناء الحديث عن ما حكم الجنابة في رمضان؟ «مع كون الغُسل من الجنابة واجبًا إلا أنَّ تَرْكَه أو تأخيره مدةً لا يُؤثر على صحة الصيام؛ فقد اتفق الفقهاء على أنَّ الطهارة من الجنابة ليست شرطًا من شروط صحة الصيام التي لا يصح الصيام إلا بها، وأنَّ من أصبح جُنُبًا فإن صومه صحيح».

واستكملت: من أقوال الفقهاء فيظهر من ذلك أنه لا يجب غُسل الجنابة على الفور، وقد استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا كان الاغتسال من الجنابة بغرض إدراك وقت الصلاة، فإنه يكون واجبًا حينئذٍ.